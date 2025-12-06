Las claves de la compra de Warner Bros Discovery por Netflix por U$S83.000

La polémica entre Sarandos y la industria del cine

La indignación de Hollywood se centra en la postura de Ted Sarandos, director general de Netflix, quien ha declarado que la era de los espectadores que acuden en masa a los cines ha terminado. Muchos veteranos de la industria consideran que los estrenos en salas son esenciales para el prestigio del sector, en marcado contraste con el consumo de streaming. Esta alarma se reflejó en un titular de Variety: "¿Está Netflix intentando comprar Warner Bros. o destruirlo?".