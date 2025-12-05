Netflix compra Warner Bros por U$S 82.700 millones y redefine el mapa global del entretenimiento

Netflix anunció este viernes la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por 82.700 millones de dólares, tras semanas de negociaciones y una puja con Paramount Skydance. El acuerdo -una mezcla de efectivo y acciones- incorpora al gigante del streaming los legendarios estudios Warner Bros., así como HBO y HBO Max, y consolida a la compañía dirigida por Reed Hastings y Ted Sarandos como el mayor conglomerado audiovisual del planeta.