Netflix compra Warner Bros por U$S 82.700 millones y redefine el mapa global del entretenimiento

Netflix anunció este viernes la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por 82.700 millones de dólares, tras semanas de negociaciones y una puja con Paramount Skydance. El acuerdo -una mezcla de efectivo y acciones- incorpora al gigante del streaming los legendarios estudios Warner Bros., así como HBO y HBO Max, y consolida a la compañía dirigida por Reed Hastings y Ted Sarandos como el mayor conglomerado audiovisual del planeta.
La noticia fue oficializada mediante un comunicado conjunto que marca “una nueva era para la industria del entretenimiento” y que podría reconfigurar la competencia global por la producción y distribución de contenidos.
“Esta adquisición une dos negocios pioneros, combinando la innovación y el alcance global de Netflix con el legado centenario de Warner Bros.”, destacaron ambas compañías. La unión creará un catálogo sin precedentes: The Big Bang Theory, Los Soprano, Game of Thrones, El Mago de Oz y todo el Universo DC convivirán con éxitos como Merlina, La Casa de Papel, Bridgerton y El Juego del Calamar.
Según los términos financieros, el valor empresarial total de la operación asciende a 82.700 millones de dólares y fija un precio de 27,75 dólares por acción de WBD. Cada accionista recibirá 23,25 dólares en efectivo y 4,50 en acciones ordinarias de Netflix por cada acción de WBD.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por ambas juntas directivas, pero su cierre definitivo demorará entre 12 y 18 meses y dependerá de varias aprobaciones regulatorias, de la votación de los accionistas y de la conclusión de un proceso clave: la escisión de Discovery Global.
Qué falta para que la fusión se concrete
Antes de completarse la venta, WBD debe dividirse en dos compañías que cotizarán por separado:
Una unidad de streaming y estudios, que es la que adquirirá Netflix.
Discovery Global, que conservará las redes de TV lineal como CNN, TNT, HGTV y Discovery+.
Esa separación está prevista para el tercer trimestre de 2026 y será un paso indispensable para que la compra avance.
Las voces de los protagonistas
Ted Sarandos celebró la operación con un mensaje que busca proyectar a la compañía hacia el futuro: “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde Casablanca y Ciudadano Kane hasta Harry Potter- con títulos que definen cultura como Stranger Things o El Juego del Calamar, podremos entretener aún mejor al mundo. Juntos definiremos el próximo siglo de la narrativa”.
Por su parte, David Zaslav, CEO de WBD, subrayó que la alianza “unirá a dos de las grandes compañías de historias del mundo”. “Durante más de un siglo, Warner Bros. ha moldeado la cultura. Al unirnos con Netflix, garantizamos que estas historias sigan llegando a nuevas generaciones”, señaló.
La alarma del sindicato de guionistas
Pero mientras las corporaciones celebran, el Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) encendió las alertas. La organización ya había advertido que este tipo de fusiones “han perjudicado a los trabajadores, mermado la competencia y reducido la libertad de expresión”, y prometió colaborar con los reguladores para frenar operaciones que consideran “un desastre”.
Para el WGA, la tendencia a la concentración extrema podría dejar “todo lo que se produce, todo lo que se ve y cómo se ve” en manos de apenas tres compañías: Disney, Amazon y Netflix.