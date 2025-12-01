Secciones
Estos son los estrenos imperdibles de Netflix en diciembre 2025

Desde candidatos al Oscar hasta títulos acordes a la época festiva, las nuevas incorporaciones de Netflix generan gran entusiasmo.

Netflix estrenará Jay Kelly, uno de los grandes candidatos al Oscar. Netflix estrenará "Jay Kelly", uno de los grandes candidatos al Oscar.
Hace 3 Hs

Hay muchos motivos por lo que el último mes del año genera entusiasmo. Entre las festividades, las conclusiones de proyectos y trabajos, las vacaciones y el descanso de las obligaciones, también están las novedades y las nuevas propuestas como las que Netflix tiene para diciembre. Nuevos títulos referidos a la Navidad y estrenos que aspiran a nominaciones del Oscar ocuparán su lugar en la plataforma.

"La que le gana al tiempo": ¿cuándo se estrena la serie de Lali en Netflix?

La que le gana al tiempo: ¿cuándo se estrena la serie de Lali en Netflix?

Uno de los estrenos más esperados y que mayor ruido generó es sin dudas la última etapa de "Stranger Things" que la plataforma lanzará en tandas. Este mes llegará la parte dos de la temporada cinco, que tendrá lugar el 26 de diciembre. Esta entrega de la serie de ciencia ficción más importante de Netflix incluirá los episodios cinco, seis y siete de la temporada final. Si bien no será el cierre definitivo (la plataforma planea exprimir la despedida en tres partes), la emisión de diciembre dejará la historia en un punto de máxima tensión que forzará a los fanáticos a esperar ansiosamente el primero de enero para conocer la resolución final.

¿Cuáles serán los estrenos de Netflix en diciembre?

Jay Kelly

Además del fenómeno de los chicos de Hawkins, el streaming se prepara para conquistar a la crítica con "Jay Kelly", dirigida por Noah Baumbach, el mismo cineasta detrás de la aclamada "Historia de un matrimonio". Esta película se posiciona como una de las grandes candidatas de Netflix para los próximos Óscar. Con un elenco estelar liderado por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, "Jay Kelly" explora la crisis vital de una veterana estrella de cine que está a punto de recibir un gran homenaje en un festival. El estreno será el 4 de diciembre.

Los abandonados

Diciembre también marca la llegada del que se considera el western más ambicioso que Netflix produjo hasta la fecha: "Los abandonados". Esta serie, ambientada en la década de 1850 y creada por Kurt Sutter ("Hijos de la anarquía"), está encabezada por las talentosas Lena Headey y Gillian Anderson. La trama sigue a Fiona Nolan, quien, tras adoptar a cuatro huérfanos, se ve obligada a luchar contra aristócratas europeos que reclaman la casa que acaba de adquirir en Oregón. Estreno: 1 de diciembre.

Puñales por la espalda: De entre los muertos

Para los amantes del suspenso y el misterio, el mes trae varios títulos de peso. El 12 de diciembre se estrena "Puñales por la espalda: De entre los muertos", la tercera entrega de la brillante saga de Rian Johnson, protagonizada por Daniel Craig. En esta ocasión, la trama de la multitud de sospechosos girará alrededor de un sacerdote, interpretado por Josh Brolin.

Ciudad de sombras

La plataforma también estrenará la miniserie de seis episodios "Ciudad de sombras" el 5 de diciembre, un thriller que adquirió una nota emotiva tras el reciente fallecimiento de la actriz Verónica Echegui, quien completó su trabajo en el proyecto antes de morir. La historia comienza con un inspector suspendido que debe retomar su actividad luego de que aparezca un cadáver quemado.

Trol 2

Por último, pero no menos importante, llegan dos secuelas muy esperadas que buscan arrasar con las audiencias. "Trol 2", la continuación de la película de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix, vuelve bajo la dirección de Roar Uthaug. Los protagonistas necesitarán ayuda extra para neutralizar la amenaza que supone el despertar de un nuevo trol de su letargo.

Emily en París 

Para quienes disfrutan de las comedias románticas glamurosas, la quinta temporada de "Emily en París" también aterriza el 12 de diciembre. Los nuevos episodios se centrarán en la protagonista, Lily Collins, y su nuevo desafío laboral en Roma, prometiendo una nueva aventura y cambios en su vida sentimental.

