Estos son los estrenos imperdibles de Netflix en diciembre 2025

Uno de los estrenos más esperados y que mayor ruido generó es sin dudas la última etapa de "Stranger Things" que la plataforma lanzará en tandas. Este mes llegará la parte dos de la temporada cinco, que tendrá lugar el 26 de diciembre. Esta entrega de la serie de ciencia ficción más importante de Netflix incluirá los episodios cinco, seis y siete de la temporada final. Si bien no será el cierre definitivo (la plataforma planea exprimir la despedida en tres partes), la emisión de diciembre dejará la historia en un punto de máxima tensión que forzará a los fanáticos a esperar ansiosamente el primero de enero para conocer la resolución final.