La IGJ descarta la intervención y apunta a inconsistencias millonarias en la AFA

A pesar de ese mensaje, Vitolo profundizó sus críticas hacia la conducción de la AFA y reiteró que la asociación continúa bajo la órbita de la IGJ, más allá de que la entidad futbolística afirma haber trasladado su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires. Según explicó, la modificación aprobada en asamblea “carece de validez” mientras no se cumplan los pasos formales: reforma estatutaria, presentación de la documentación ante la IGJ y aprobación del organismo, que además debe ser notificado una vez finalizados los trámites.