Reforma política: “Esto no es ni maquillaje; es un gran engaño para Tucumán”

Recordó que el gobernador, Osvaldo Jaldo, había anunciado “una gran reforma electoral” en su discurso de marzo de 2024. Sin embargo, para Courel ese compromiso “quedó en la nada”. Y fue todavía más lejos: “Fue una gran mentira. La misma que hizo Juan Manzur cuando también prometió diálogo político y no hizo nada. Con Jaldo vamos por el mismo camino”.