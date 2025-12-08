Energizantes y vapeo superan al alcohol y al tabaco entre los adolescentes

Ese dato fue la gran sorpresa en la Séptima Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, que se hizo este año en todo el país, y de la cual Tucumán formó parte. A diferencia de otros años en los que el alcohol y el tabaco encabezaban las estadísticas de consumo entre los adolescentes, la realidad actual parece haber cambiado de manera contundente: las bebidas energizantes hoy se convirtieron en la sustancia de mayor uso entre los estudiantes secundarios.