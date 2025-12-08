“París era una fiesta”, hace 77 años

Nacida la ONU en 1945, mientras aún sonaban en suelo europeo y en los territorios del imperio japonés los ruidos de la guerra y los ayes solitarios de los moribundos, centró sus preocupaciones y trabajo consecuente en generar un sistema que tuviere en el núcleo la honda preocupación por los derechos de las personas, de los seres humanos. Esos que desde los albores de la Segunda Guerra Mundial (IIGM) le dieron letra de sangre y fuego al conmovedor “prólogo” de la Carta de las Naciones Unidas que vio la luz el 26 de junio de 1945 en San Francisco (EE.UU.) como corolario de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional”. Ya en el acápite, con tono ceremonioso y grave. la Carta abre el portal para decir al mundo “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles…” Cierran con unas líneas de peso: “han convenido (“nuestros respectivos gobiernos”) en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas”.