La guerra y la paz: ¿la IA define los límites?

En octubre de 2023, H. Kissinger y G. Allison se interrogan, en un escrito profético, acerca del papel de la IA en los conflictos bélicos. Afirman, luego de analizar con especialistas tecnológicos el problema, que un avance sin control de la IA puede llevar a consecuencias catastróficas. Mientras los efectos de la bomba nuclear han persuadido a los líderes de las grandes potencias del riesgo de seguir desarrollando su producción, la IA abre nuevos escenarios insospechados. Dos potencias con desarrollos exponenciales en este campo, tienen el futuro en sus manos: EEUU y China. A éstas les cabe -según los analistas- un diálogo conciliador frente a esta “tecnología aterradora”. Kissinger y Allison ponen en juego preocupaciones inquietantes: “¿Amenazarán las máquinas con capacidades sobrehumanas la hegemonía de la humanidad en el universo? ¿Permitirá la IA que individuos o pequeños grupos produzcan virus capaces de matar a una escala antes reservada a las grandes potencias? ¿Podría la IA debilitar la disuasión nuclear, pilar del orden mundial actual?”