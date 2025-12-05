Represión en el Banco Patagonia: denuncian que Infantería golpeó a delegados y trabajadores

Una jornada marcada por escenas de violencia se vivió este viernes frente a la sucursal del Banco Patagonia en Concepción cuando un grupo de delegados de La Bancaria y empleados que denunciaban persecución laboral fueron brutalmente reprimidos por efectivos de Infantería. El operativo, calificado como desmedido por los propios trabajadores, terminó con golpes, insultos y empujones contra quienes participaban de una protesta pacífica.