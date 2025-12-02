Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Efectivos de la Patrulla Motorizada llegaron minutos después. Al enterarse de lo que había sucedido, se comunicaron con las autoridades judiciales para informar lo que había ocurrido. El fiscal Diego Hevia convalidó la aprehensión del jubilado. En las próximas horas se realizará una audiencia en la que se lo acusará de maltrato animal. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que solicitarán que se le dicte la prisión preventiva.