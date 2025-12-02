Secciones
Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Un grupo animalista los rescató a los perros. Solicitarán la prisión preventiva al acusado.

DRAMÁTICO. Una rescatista quitó las piedras del pozo para poder auxiliar a los cachorros enterrados vivos. DRAMÁTICO. Una rescatista quitó las piedras del pozo para poder auxiliar a los cachorros enterrados vivos. CAPTURA DE VIDEO
Hace 3 Hs

Un hombre fue aprehendido por haber enterrado vivos a cuatro perros recién nacidos. Los cachorros fueron rescatados por una organización animalista que se enteró de lo que estaba ocurriendo en un barrio cercano a Concepción, en el sur de la provincia.

Ayer, pasado el mediodía, una mujer denunció que un vecino había colocado en el interior de un pozo a los animalitos. Relató además que el hombre, de 80 años, tapó el agujero con piedras bolas de regular tamaño. La denunciante, además de alertar a la Policía, también llamó a los integrantes del grupo Rescate Animal Aguilares.

“Al pasar los minutos, al no haber respuestas y al sentir el llanto de los animalitos, nos pidió colaboración. Intentamos en vano comunicarnos con grupos de Concepción, por lo que decidimos actuar de manera urgente”, informaron los voceros del grupo en un comunicado.

Los rescatistas se dirigieron hasta el barrio Itico de esa ciudad y según dijeron, “nos encontramos con una escena gravísima, cruel y desgarradora”. “Entre compañeras nos tiramos al pis, cavamos con nuestras propias manos y uñas. Sacamos barro, tierra, piedra… Todo lo que fuera necesario hasta lograr rescatar a los cachorritos”, explicaron en el documento difundido en las redes sociales.

Efectivos de la Patrulla Motorizada llegaron minutos después. Al enterarse de lo que había sucedido, se comunicaron con las autoridades judiciales para informar lo que había ocurrido. El fiscal Diego Hevia convalidó la aprehensión del jubilado. En las próximas horas se realizará una audiencia en la que se lo acusará de maltrato animal. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que solicitarán que se le dicte la prisión preventiva.

En Argentina, las leyes establecen una sanción de 15 días a un año. Es de cumplimiento condicional, es decir, el sentenciado nunca irá a la cárcel.

Los cachorros rescatados, según informaron los voceros de la agrupación, se encuentran en perfecto estado. Por el momento, al igual que la madre, están en hogares de tránsito y los animalistas están buscando personas que los quieran adoptar.

