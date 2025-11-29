Ojeras: por qué aparecen, qué tipos existen y la receta casera para atenuarlas

Las ojeras son una de las principales preocupaciones estéticas faciales. Esos surcos o sombras que se forman debajo de los ojos no solo provocan depresiones en la piel, sino que generan un indeseado efecto de "mirada cansada" que a menudo no se corresponde con la realidad.
Contrariamente a lo que se suele creer, no tienen por qué estar causadas por noches largas o falta de descanso. Hay personas que llevan una correcta rutina de sueño y, aun así, no se libran de esta antiestética presencia, aseguran los especialistas.
¿Por qué se originan las ojeras?
En este sentido, Ángel Arteaga, médico de la Clínica Dermatológica Internacional, dio una serie de causas por las que las ojeras se originan. En primer lugar, dijo que se puede tratar de una “cuestión genética”. Si este fuese el caso, sería imposible eludirlas, aunque aclara que si se pueden “hacer cosas para evitar que empeoren o se produzcan ex novo”, indica en dialogo con Vogue España.
Otro motivo podría ser el cansancio, ya que en estos casos “nuestros tejidos pierden tono muscular y se produce un cierto grado de retracción grasa, alteración de la piel, etc. Todo ello acentúa la ojera en personas ya predispuestas por su anatomía oculofacial”, explica Arteaga.
En tercer lugar, se puede mencionar el “estilo de vida”: “La inadecuada alimentación, el tabaquismo, el alcohol, la falta de sueño, el estrés y el cansancio son los factores mas frecuentes que empeoran la zona periocular”.
Asimismo, existe una relación entre las ojeras y eczemas cutáneos. En este sentido, Elena Martínez, dermatóloga de la Clínica Pilar de Frutos, aseguró que “los eczemas hacen que la piel de la zona esté con un aspecto seco, descamativo, es una piel más fina y oscura. La causa de los eczemas pueden ser factores endógenos como la dermatitis seborreica o la dermatitis atópica, o exógenos, es decir, dermatitis alérgicas o irritativas de contacto”.
Como una quinta razón, las ojeras se pueden provocar por la retención de líquidos. Incluso, las hormonas pueden agravar este tipo de problemas.
¿Qué tipos de ojeras existen?
Según la clínica Barraquer, existe una clasificación de ojeras dependiendo de sus características:
- Ojeras de color marrones u oscuras: muchos sitios precisas que este tipo de ojeras son difíciles de eliminar. Por su parte, el centro médico señala que son causadas por un exceso de melanina.
- Ojeras hundidas: estas se ven relacionadas con el envejecimiento, porque la piel se vuelve más delgada, incluso menciona que pueden combatirse con ácido hialurónico.
- Ojeras moradas: se relacionan con la falta de sueño, por lo que aconseja usar contorno de ojos para mejorar la microcirculación.
¿Qué método casero se puede utilizar para eliminar las ojeras?
Si bien existen diversos métodos para aminorar las ojeras, la máscara de tomates puede ser una posible solución. Para hacerla, se necesita una cucharadita de jugo de limón y una cucharada de jugo de tomate espeso. Luego, se deben seguir los siguientes pasos:
- Una vez se haya obtenido el jugo de limón y de tomate, ponerlos en el mismo recipiente.
- Revolver hasta que se obtenga una mezcla homogénea.
- Limpiar el rostro para que los nutrientes penetren correctamente.
- Aplicar la mascarilla en las ojeras de forma suave, cuidando no entrar al ojo.
- Dejar actuar alrededor de 10 minutos.
- Enjuagar con abundante agua.
- Repetir el procedimiento dos veces al día para notar los cambios.