Secciones
DeportesFútbol

Messi o Cristiano: la inesperada respuesta de Donald Trump en la previa del sorteo del Mundial 2026

En la alfombra roja del evento en Washington, el presidente de Estados Unidos fue consultado por el capitán argentino y terminó destacando su encuentro reciente con el portugués.

PROTAGONISTA. Trump se robó la atención en la alfombra roja del sorteo con sus declaraciones sobre Messi y Cristiano. PROTAGONISTA. Trump se robó la atención en la alfombra roja del sorteo con sus declaraciones sobre Messi y Cristiano.
Hace 2 Hs

En la previa del sorteo del Mundial 2026 en Washington, Donald Trump protagonizó una de las declaraciones más comentadas de la alfombra roja. Consultado por Lionel Messi, el presidente de Estados Unidos destacó al capitán argentino, aunque rápidamente desvió la respuesta hacia Cristiano Ronaldo, con quien se reunió recientemente en la Casa Blanca. “¿Messi? Es bueno, conocí a Ronaldo el otro día. Es fantástico. Messi es genial y Ronaldo también”, expresó ante periodistas, entre ellos medios argentinos presentes en la gala.

Trump contó que la reunión con el portugués ocurrió hace algunas semanas y que conversaron sobre fútbol durante la visita. “Le di la bienvenida a la Casa Blanca y hablamos de fútbol. Es una gran persona”, comentó antes de dirigirse hacia el escenario donde participará de la ceremonia.

La escena llamó la atención porque la pregunta apuntaba a Messi y el mandatario terminó posicionando en el mismo plano a dos de los futbolistas más influyentes del siglo. Minutos antes, además, había dejado un guiño político hacia Argentina al elogiar la gestión de Javier Milei, a quien describió como alguien que “ha hecho un gran trabajo”.

Trump se retiró de la alfombra roja sin ampliar demasiado sobre Messi, pero dejó frases que ya recorren el mundo fútbol. En la previa del torneo más esperado, la comparación entre el rosarino y el portugués vuelve a escena, incluso desde la voz del líder del país organizador.

Temas Lionel MessiCristiano RonaldoSelección Argentina de fútbolWashingtonDonald TrumpEstados UnidosMundial 2026Sorteo Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

“No quiero ser él”: Lamine Yamal respondió a la comparación con Lionel Messi y encendió el debate en las redes

“No quiero ser él”: Lamine Yamal respondió a la comparación con Lionel Messi y encendió el debate en las redes

Se reveló el importante rol que ocupará Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

Se reveló el importante rol que ocupará Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

Vivo
EN VIVO: Sorteo del Mundial 2026 - donde ver, horario y rivales de la Selección Argentina

EN VIVO: Sorteo del Mundial 2026 - donde ver, horario y rivales de la Selección Argentina

Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
2

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
3

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
4

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify
5

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad
6

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Más Noticias
Agenda de TV: mirá en vivo el sorteo del Mundial 2026

Agenda de TV: mirá en vivo el sorteo del Mundial 2026

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Comentarios