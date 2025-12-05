Messi o Cristiano: la inesperada respuesta de Donald Trump en la previa del sorteo del Mundial 2026

En la previa del sorteo del Mundial 2026 en Washington, Donald Trump protagonizó una de las declaraciones más comentadas de la alfombra roja. Consultado por Lionel Messi, el presidente de Estados Unidos destacó al capitán argentino, aunque rápidamente desvió la respuesta hacia Cristiano Ronaldo, con quien se reunió recientemente en la Casa Blanca. “¿Messi? Es bueno, conocí a Ronaldo el otro día. Es fantástico. Messi es genial y Ronaldo también”, expresó ante periodistas, entre ellos medios argentinos presentes en la gala.
Trump contó que la reunión con el portugués ocurrió hace algunas semanas y que conversaron sobre fútbol durante la visita. “Le di la bienvenida a la Casa Blanca y hablamos de fútbol. Es una gran persona”, comentó antes de dirigirse hacia el escenario donde participará de la ceremonia.
La escena llamó la atención porque la pregunta apuntaba a Messi y el mandatario terminó posicionando en el mismo plano a dos de los futbolistas más influyentes del siglo. Minutos antes, además, había dejado un guiño político hacia Argentina al elogiar la gestión de Javier Milei, a quien describió como alguien que “ha hecho un gran trabajo”.
Trump se retiró de la alfombra roja sin ampliar demasiado sobre Messi, pero dejó frases que ya recorren el mundo fútbol. En la previa del torneo más esperado, la comparación entre el rosarino y el portugués vuelve a escena, incluso desde la voz del líder del país organizador.