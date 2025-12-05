Messi o Cristiano: la inesperada respuesta de Donald Trump en la previa del sorteo del Mundial 2026

En la previa del sorteo del Mundial 2026 en Washington, Donald Trump protagonizó una de las declaraciones más comentadas de la alfombra roja. Consultado por Lionel Messi, el presidente de Estados Unidos destacó al capitán argentino, aunque rápidamente desvió la respuesta hacia Cristiano Ronaldo, con quien se reunió recientemente en la Casa Blanca. “¿Messi? Es bueno, conocí a Ronaldo el otro día. Es fantástico. Messi es genial y Ronaldo también”, expresó ante periodistas, entre ellos medios argentinos presentes en la gala.