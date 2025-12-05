Secciones
EN VIVO: Sorteo del Mundial 2026 - donde ver, horario y rivales de la Selección Argentina

Desde las 14, la ceremonia podrá verse por DSports, TyC Sports y en el canal oficial de FIFA en YouTube. Minuto a minuto de los bombos, la formación de grupos y el panorama que afrontará la Scaloneta rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

Hace 1 Hs
13:48 hs

Repechaje rumbo al Mundial 2026

Esta será la primera edición con formato ampliado y, con él, también cambió el sistema de clasificación. La repesca intercontinental se jugará del 26 al 31 de marzo de 2026 con seis selecciones: Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, República del Congo y Nueva Caledonia. Habrá semifinales y finales por dos boletos al Mundial. Irak y Congo avanzan directo a la instancia decisiva por ranking FIFA; el resto iniciará desde la fase previa.

Europa tendrá su propia repesca, con 12 segundos de cada grupo + Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte (vía Nations League). Serán cuatro llaves con semifinales y finales por cuatro plazas mundialistas.

13:27 hs

13:14 hs

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

11:13 hs

El DT campeón

Lionel Scaloni tendrá un rol simbólico pero central en el sorteo del Mundial 2026: será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario del Centro John F. Kennedy, un privilegio reservado exclusivamente al entrenador campeón vigente. 

10:47 hs

Cómo será el nuevo Mundial: más equipos, más partidos y un formato inédito

El Mundial 2026 estrenará un formato completamente renovado. La competencia tendrá 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro, en lugar de los tradicionales ocho. La fase eliminatoria también se amplía: clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a unos históricos 16avos de final. Con este esquema, el camino al título será más largo que nunca: el campeón deberá disputar ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores. Una Copa del Mundo expandida, con más cruces y un mayor margen de sorpresa. 

10:40 hs

"Como si no se hubiera ganado nada", habló Scaloni

Lo que tenés que saber

A menos de 200 días del inicio del Mundial 2026, el sorteo de la fase de grupos definirá este viernes el primer capítulo del torneo que reunirá, por primera vez, a 48 selecciones. Desde las 14 (hora argentina), en el Kennedy Center de Washington, se conocerá el destino de la Selección y del resto de los países participantes.

La Copa del Mundo, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, estrenará un formato con 12 grupos de cuatro equipos: avanzarán a 16avos los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. El campeón deberá jugar ocho partidos.

La ceremonia podrá seguirse en DSports, TyC Sports y el canal de YouTube de la FIFA. El Mundial comenzará el 9 de junio y finalizará el 19 de julio en una edición que se celebrará en 16 sedes distribuidas entre los tres países anfitriones.

