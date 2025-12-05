EN VIVO: Sorteo del Mundial 2026 - donde ver, horario y rivales de la Selección Argentina

Repechaje rumbo al Mundial 2026
Esta será la primera edición con formato ampliado y, con él, también cambió el sistema de clasificación. La repesca intercontinental se jugará del 26 al 31 de marzo de 2026 con seis selecciones: Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, República del Congo y Nueva Caledonia. Habrá semifinales y finales por dos boletos al Mundial. Irak y Congo avanzan directo a la instancia decisiva por ranking FIFA; el resto iniciará desde la fase previa.
Europa tendrá su propia repesca, con 12 segundos de cada grupo + Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte (vía Nations League). Serán cuatro llaves con semifinales y finales por cuatro plazas mundialistas.
Los bombos para el sorteo del Mundial 2026
El DT campeón
Lionel Scaloni tendrá un rol simbólico pero central en el sorteo del Mundial 2026: será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario del Centro John F. Kennedy, un privilegio reservado exclusivamente al entrenador campeón vigente.
Cómo será el nuevo Mundial: más equipos, más partidos y un formato inédito
El Mundial 2026 estrenará un formato completamente renovado. La competencia tendrá 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro, en lugar de los tradicionales ocho. La fase eliminatoria también se amplía: clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a unos históricos 16avos de final. Con este esquema, el camino al título será más largo que nunca: el campeón deberá disputar ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores. Una Copa del Mundo expandida, con más cruces y un mayor margen de sorpresa.
"Como si no se hubiera ganado nada", habló Scaloni
"Hoy estamos bien. Me gusta que seguimos batallando como si este equipo no hubiera ganado nada": Lionel Scaloni y lo que destaca de su equipo en la previa al sorteo. pic.twitter.com/MeGMt6xwbl— TyC Sports (@TyCSports) December 5, 2025