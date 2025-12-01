“No quiero ser él”: Lamine Yamal respondió a la comparación con Lionel Messi y encendió el debate en las redes

A Lamine Yamal le preguntan por Lionel Messi en cada lugar donde pisa. Da igual si la entrevista es en España, en un canal deportivo o en un programa histórico como 60 Minutes de CBS. El extremo del Barcelona convive con el paralelismo desde que irrumpió en Primera y no se corre del libreto que eligió para transitar sus primeros años entre los mejores del mundo.
Esta vez, el juvenil volvió a ser categórico. Ante la consulta por la eterna comparación con el capitán argentino, respondió con naturalidad y sin rodeos. “Para mí, Leo es el mejor de la historia. Si alguna vez nos cruzamos en una cancha, habrá respeto mutuo. No quiero ser Messi y Messi sabe que no quiero ser él. Quiero hacer mi propio camino”, afirmó. Un mensaje claro, repetido en distintas etapas de su carrera, pero dicho con la madurez de alguien que apenas está cumpliendo 18 años.
La entrevista con CBS también dejó otra afirmación que profundiza ese posicionamiento. Yamal sostuvo que no pretende “jugar como Messi, ni llevar el 10 que usaba Messi”, y que lo único que lo mueve es disfrutar del juego y hacer disfrutar a la gente. “No quiero todos los récords del mundo; quiero divertirme y que los chicos quieran ser como yo”, dijo.
Su elección por España y el sueño mundialista
El crack del Barcelona, que tiene raíces marroquíes por su padre, también reveló cómo resolvió a qué selección representar. Contó que analizó la posibilidad de jugar para Marruecos justo después de que el equipo africano alcanzara las semifinales del Mundial, pero que nunca dejó de sentirse español. “En el momento de la verdad no dudé. Siempre quise jugar una Eurocopa y me crié en España”, explicó.
De cara al Mundial 2026, se mostró confiado y entusiasmado con el presente de la Roja. “Hacía tiempo que España no llegaba con expectativas tan altas. Me siento bien y creo que este Mundial llega en el mejor momento”, expresó.
Marzo traerá uno de los duelos más esperados del año. La Selección argentina de Messi y la España de Yamal volverán a enfrentarse en la Finalissima, en el estadio Lusail, el mismo escenario donde la Scaloneta tocó el cielo en 2022. Será la primera vez que el joven del Barça comparta cancha con su ídolo de infancia, ahora convertido en rival.
Ese partido no será el único lugar posible para un cruce. En un eventual camino hacia la definición del Mundial 2026, Argentina y España solo podrían encontrarse en una hipotética final. Y ahí también estaría Yamal, defendiendo el camino del que tanto habla.
Por ahora, mientras el fútbol lo eleva a categoría de fenómeno planetario, el joven mantiene firme la línea: admiración profunda por Messi, pero ninguna intención de ser su copia. Porque, como repitió ante la CBS, su historia la quiere escribir él.