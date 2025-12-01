“No quiero ser él”: Lamine Yamal respondió a la comparación con Lionel Messi y encendió el debate en las redes

Esta vez, el juvenil volvió a ser categórico. Ante la consulta por la eterna comparación con el capitán argentino, respondió con naturalidad y sin rodeos. “Para mí, Leo es el mejor de la historia. Si alguna vez nos cruzamos en una cancha, habrá respeto mutuo. No quiero ser Messi y Messi sabe que no quiero ser él. Quiero hacer mi propio camino”, afirmó. Un mensaje claro, repetido en distintas etapas de su carrera, pero dicho con la madurez de alguien que apenas está cumpliendo 18 años.