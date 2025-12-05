¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Este viernes 5 de diciembre será el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., con la Selección Argentina ubicada como cabeza de serie en el Bombo 1. Uno de sus momentos más destacados será a participación de Lionel Scaloni, quien será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario.