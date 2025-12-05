¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Este viernes 5 de diciembre será el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., con la Selección Argentina ubicada como cabeza de serie en el Bombo 1. Uno de sus momentos más destacados será a participación de Lionel Scaloni, quien será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario.
La ceremonia para definir los grupos de la próxima Copa del Mundo comenzará a las 14:00 (hora argentina) y se extenderá durante unos 60 minutos. En el país se pdorá ver por las pantallas de Telefé y TyC Sports.
El encuentro estará conducido por Rio Ferdinand, figura histórica del Manchester United, y contará con la participación de personalidades del deporte estadounidense como Shaquille O'Neal y Tom Brady.
El Mundial 2026 comenzará el 9 de junio y concluirá el 19 de julio de 2026, tras cuarenta días de competencia. Esta Copa del Mundo se desarrollará en 16 sedes: tres en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), dos en Canadá (Toronto y Vancouver) y once en Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle).
Sorteo del Mundial 2026: así será el nuevo formato con 48 selecciones y 12 grupos
Los equipos participantes se dividen en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones, y el orden en que entran a cada bombo lo dictó el último ranking mundial de la FIFA. Así, cada bombo aporta un equipo hasta completar los 12 grupos, cada uno de cuatro equipos.
Por primera vez, la FIFA resolvió que el sorteo se organice de manera que las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking transiten caminos distintos en las rondas iniciales. De este modo, España, Argentina, Francia e Inglaterra evitarán cruzarse hasta las semifinales, siempre que finalicen primeras en sus respectivos grupos.
Además, ninguna selección podrá compartir grupo con otra de la misma confederación, salvo en el caso de la UEFA: al haber 16 representantes europeos, cuatro zonas deberán incluir obligatoriamente a dos equipos de Europa.
En cuanto a los anfitriones, ya tienen definida su ubicación: Estados Unidos integrará el Grupo D, con dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle; México estará en el Grupo A, donde disputará dos encuentros en el Estadio Azteca —incluido el inaugural del 11 de junio— y uno en Guadalajara; y Canadá formará parte del Grupo B, con un partido en Toronto y dos en Vancouver.
Ronda eliminatoria adicional
Por ser un torneo ampliado, con un 50% más de selecciones participantes respecto a Catar 2022, habrá muchos más partidos.
En esta edición hay una ronda eliminatoria adicional, los dieciseisavos de final, a los que clasifican los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos. Además, pasan a esa ronda los ocho mejores terceros.
En otras palabras, al finalizar la fase de grupos se jugarán 72 partidos y solo 16 de los 48 equipos quedarán eliminados.