Secciones
DeportesFútbol

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Conocé a qué hora empieza el sorteo de los grupos para la próxima Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este viernes será el sorteo del Mundial 2026 Este viernes será el sorteo del Mundial 2026 TyC
Hace 1 Hs

Este viernes 5 de diciembre será el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., con la Selección Argentina ubicada como cabeza de serie en el Bombo 1. Uno de sus momentos más destacados será a participación de Lionel Scaloni, quien será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario.

La ceremonia para definir los grupos de la próxima Copa del Mundo comenzará a las 14:00 (hora argentina) y se extenderá durante unos 60 minutos. En el país se pdorá ver por las pantallas de Telefé y TyC Sports.

El encuentro estará conducido por Rio Ferdinand, figura histórica del Manchester United, y contará con la participación de personalidades del deporte estadounidense como Shaquille O'Neal y Tom Brady.

El Mundial 2026 comenzará el 9 de junio y concluirá el 19 de julio de 2026, tras cuarenta días de competencia. Esta Copa del Mundo se desarrollará en 16 sedes: tres en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), dos en Canadá (Toronto y Vancouver) y once en Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle).

Sorteo del Mundial 2026: así será el nuevo formato con 48 selecciones y 12 grupos

Los equipos participantes se dividen en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones, y el orden en que entran a cada bombo lo dictó el último ranking mundial de la FIFA. Así, cada bombo aporta un equipo hasta completar los 12 grupos, cada uno de cuatro equipos.

Por primera vez, la FIFA resolvió que el sorteo se organice de manera que las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking transiten caminos distintos en las rondas iniciales. De este modo, España, Argentina, Francia e Inglaterra evitarán cruzarse hasta las semifinales, siempre que finalicen primeras en sus respectivos grupos.

 Además, ninguna selección podrá compartir grupo con otra de la misma confederación, salvo en el caso de la UEFA: al haber 16 representantes europeos, cuatro zonas deberán incluir obligatoriamente a dos equipos de Europa. 

En cuanto a los anfitriones, ya tienen definida su ubicación: Estados Unidos integrará el Grupo D, con dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle; México estará en el Grupo A, donde disputará dos encuentros en el Estadio Azteca —incluido el inaugural del 11 de junio— y uno en Guadalajara; y Canadá formará parte del Grupo B, con un partido en Toronto y dos en Vancouver.

Ronda eliminatoria adicional

Por ser un torneo ampliado, con un 50% más de selecciones participantes respecto a Catar 2022, habrá muchos más partidos.

En esta edición hay una ronda eliminatoria adicional, los dieciseisavos de final, a los que clasifican los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos. Además, pasan a esa ronda los ocho mejores terceros.

En otras palabras, al finalizar la fase de grupos se jugarán 72 partidos y solo 16 de los 48 equipos quedarán eliminados.

Temas Lionel ScaloniMundial 2026Sorteo Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se reveló el importante rol que ocupará Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

Se reveló el importante rol que ocupará Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
2

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
3

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
4

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner
5

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina
6

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

Más Noticias
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Comentarios