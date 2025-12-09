Papá Noel Invisible: cómo organizar y hacer el sorteo por WhatsApp

Llega fin de año y las ganas de festejar y celebrar se disparan a sus niveles máximos. Los regalos se vuelven parte imprescindible de estas fiestas, sobre todo de Navidad. El Papá Noel Invisible–la reversión navideña del Amigo Invisible– es la mejor opción porque garantiza que todos tengan sus propios regalos y que la responsabilidad no recaiga solo en unos pocos. Con el avance de la tecnología, el clásico sorteo de nombres de este juego puede hacerse mediante WhatsApppara facilitar todo el proceso.