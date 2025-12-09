Papá Noel Invisible: cómo organizar y hacer el sorteo por WhatsApp

Llega fin de año y las ganas de festejar y celebrar se disparan a sus niveles máximos. Los regalos se vuelven parte imprescindible de estas fiestas, sobre todo de Navidad. El Papá Noel Invisible–la reversión navideña del Amigo Invisible– es la mejor opción porque garantiza que todos tengan sus propios regalos y que la responsabilidad no recaiga solo en unos pocos. Con el avance de la tecnología, el clásico sorteo de nombres de este juego puede hacerse mediante WhatsApppara facilitar todo el proceso.
Antes de hacerlo, deberás tener en cuenta algunos puntos importantes. El primer paso es saber quiénes son las personas que participarán y, claramente, tener sus contactos de WhatsApp. Después utilizarás los servicios de Meta AI, el chatbot integrado a WhatsApp. Aunque esta modalidad ofrece una solución rápida y segura, la desventaja es que uno de los participantes sabrá a quién le regala cada uno de sus compañeros.
Cómo hacer el sorteo del Amigo Invisible navideño por WhatsApp
Ingresá a la pantalla principal de WhatsApp y abrí Meta AI pulsando en su ícono de círculo azul. Este puede aparecer arriba de la lista de todos los chats o abajo hacia la derecha. Si lo preferís, también podés hacerlo utilizando otros chatbots como ChatGPT o Gemini. Sin embargo, usar la IA de WhatsApp te permitirá tener todos los resultados a mano y en una misma aplicación para cuando necesites hacer alguna consulta.
Lo importante en el paso siguiente es escribir un prompt especificando que harás un sorteo de Amigo Invisible. La IA debe comprender cuál es el procedimiento. Antes podés chequear y preguntarle si conoce cómo funciona este estilo de juego y de sorteo.
En el prompt también deberás incluir los nombres de todos los participantes. Es importante prestar atención en este paso porque si omitís alguno, estarás excluyéndolo del juego. Un ejemplo de prompt puede ser:
“Quiero organizar el sorteo para hacer un amigo invisible. Las personas que participan son…”, e ingresá los nombres de todos tus amigos o familiares.
En el mismo prompt podés incluir algunas indicaciones más como quién no debe regalarle a quién, cuál será la modalidad de división –al azar, emparejados, mezclados en forma de red– y otros más.
Una vez que el prompt esté listo, solo queda enviarlo y esperar la respuesta del chatbot. Cuando recibas la distribución correctamente hecha, podrás escribirles a tus amigos para avisarles a cada uno a quién deben hacerle un regalo. Es importante que todos mantengan el secreto por lo menos hasta el día en que acordaron entregar los objetos.
Otra forma de jugar que evita que uno de los participantes sepa todos los resultados es pedirle a alguien cercano que haga el sorteo. Puede ser otro amigo o un familiar. Pero esta persona deberá tener todos los contactos de los participantes.