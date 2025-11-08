Secciones
WhatsApp: qué celulares se quedan sin soporte desde noviembre

La app eliminará el soporte para dispositivos que no cumplan los nuevos requisitos de seguridad. Qué hacer para no perder tus chats.

Hace 1 Hs

La popular aplicación de mensajería dejará de estar disponible en varios modelos de celulares antiguos. WhatsApp implementará en noviembre de 2025 una nueva actualización que dejará fuera de servicio a una amplia lista de dispositivos que no cumplan con los requerimientos mínimos de software.

Según explicaron desde la compañía, la medida apunta a optimizar el rendimiento, fortalecer la seguridad y garantizar que los usuarios puedan acceder a las funciones más recientes sin comprometer la integridad de la plataforma. Además, busca unificar la experiencia entre los dispositivos modernos, evitando que las versiones antiguas limiten la incorporación de nuevas herramientas.

Entre los equipos afectados se encuentran modelos clásicos de Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y algunos iPhone, muchos de ellos lanzados hace casi una década. Los dispositivos que no sean compatibles dejarán de recibir soporte, lo que podría generar errores al abrir la aplicación, problemas al enviar o recibir mensajes e incluso la imposibilidad de acceder a funciones como videollamadas o herramientas con inteligencia artificial.

Recomendaciones para los usuarios

Para quienes aún posean equipos antiguos, las alternativas son claras: actualizar el sistema operativo si el fabricante lo permite o adquirir un dispositivo más moderno que cumpla con los requisitos mínimos -Android 5.0 (Lollipop) o iOS 12-.

De no hacerlo, WhatsApp podría volverse inestable y las conversaciones quedar expuestas a riesgos de seguridad.

Por eso, se recomienda realizar una copia de seguridad de los chats antes de cambiar de equipo, mediante Google Drive (Android) o iCloud (iPhone), lo que permitirá restaurar el historial de mensajes sin pérdida de información. También se advierte que funciones avanzadas, como la sincronización de archivos o las llamadas grupales, dejarán de estar disponibles en los dispositivos incompatibles.

Lista de celulares que perderán compatibilidad en noviembre de 2025

- Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5.

- Motorola: Moto G (1ra generación) y Moto E (2014).

- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3.

- Sony: Xperia Z, SP, T, V y Z2.

- Huawei: Ascend Mate 2.

- HTC: One M8.

- iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus (si no se actualizó a iOS 12).

