Cómo recuperar mensajes de WhatsApp sin tener una copia de seguridad

Paso a paso: cómo recuperar tus mensajes sin respaldo

De acuerdo con Sysgeek, el primer paso es descargar e instalar FoneLab para Android. Debés dirigirte al sitio web oficial del software y descargarlo en tu computadora. La fuente indica que el software es ligero y que la configuración inicial es sencilla. Una vez instalado, el paso crucial es preparar y conectar tu dispositivo Android a la computadora mediante un cable USB. Para que la conexión funcione correctamente, debés habilitar la Depuración USB (USB Debugging) en tu teléfono. Esto se logra yendo a Configuración > Acerca del teléfono y tocando Número de compilación siete veces para activar las Opciones de desarrollador. Luego, regresá a Configuración, tocá Opciones de desarrollador y activá ‘USB debugging’. Finalmente, conectá el teléfono y esperá a que la computadora lo reconozca.