Cómo recuperar mensajes de WhatsApp sin tener una copia de seguridad

En el uso cotidiano de WhatsApp es posible encontrarse con la repentina desaparición de ciertos mensajes. Puede ocurrir por haberlos eliminado sin querer al intentar corregir un error, por activar de manera accidental los mensajes temporales o incluso por alguna falla en la cuenta. A esto se suma que, en muchos casos, nunca habilitamos la tan recomendada copia de seguridad.
Aunque recibimos advertencias, rara vez tomamos el hábito de respaldar con frecuencia nuestros archivos en la aplicación. Luego llegan los arrepentimientos cuando descubrimos que conversaciones valiosas se esfumaron por completo. En ese instante deseamos haber sido más cuidadosos. Sin embargo, aun en estas situaciones, no todo está perdido.
Un método sencillo para recuperar mensajes sin respaldo
Existe un método para recuperar los mensajes de WhatsApp incluso si te negaste u olvidaste de realizar la copia de seguridad en la nube. Esta estrategia fue compartida por un contribuyente de la comunidad Microsoft, quien había borrado por accidente algunos mensajes importantes de WhatsApp y no había realizado una copia de seguridad.
El método compartido por el blog especializado Sysgeek le permitió a este usuario recuperar sus mensajes perdidos sin respaldo. Para hacerlo es necesario acceder a una aplicación: FoneLab para celulares Android, la cual será un salvavidas en este proceso.
Antes de comenzar, los especialistas hicieron una rápida reflexión: al borrar un mensaje en Whatsapp no siempre desaparece para siempre. Dependiendo de la configuración de tus copias de seguridad y de la rapidez con la que actúes, aún puedes recuperar esos mensajes. WhatsApp suele ofrecer dos opciones de copia de seguridad: Google Drive y copias de seguridad locales en tu dispositivo Android, pero también existen formas de recuperación si nada de esto fue completado.
Paso a paso: cómo recuperar tus mensajes sin respaldo
De acuerdo con Sysgeek, el primer paso es descargar e instalar FoneLab para Android. Debés dirigirte al sitio web oficial del software y descargarlo en tu computadora. La fuente indica que el software es ligero y que la configuración inicial es sencilla. Una vez instalado, el paso crucial es preparar y conectar tu dispositivo Android a la computadora mediante un cable USB. Para que la conexión funcione correctamente, debés habilitar la Depuración USB (USB Debugging) en tu teléfono. Esto se logra yendo a Configuración > Acerca del teléfono y tocando Número de compilación siete veces para activar las Opciones de desarrollador. Luego, regresá a Configuración, tocá Opciones de desarrollador y activá ‘USB debugging’. Finalmente, conectá el teléfono y esperá a que la computadora lo reconozca.
Una vez que el dispositivo esté conectado y FoneLab lo haya detectado, el software mostrará una lista de los tipos de datos que podés recuperar. En este punto, debés seleccionar los tipos de archivo a recuperar. Asegurate de marcar “Mensajes” y cualquier otro dato que necesites, ya que FoneLab es compatible con la recuperación de contactos, fotos, registros de llamadas, videos, audios y datos de WhatsApp. Después de la selección, hacé clic en “Siguiente” para que FoneLab comience a escanear tu dispositivo. Una vez finalizado el escaneo, podrás previsualizar los mensajes encontrados para verificar si los textos eliminados que necesitás son recuperables.
El paso final es la recuperación y el guardado de los mensajes. Una vez que hayas previsualizado los resultados y confirmado que encontraste los mensajes deseados, debés seleccionar los mensajes específicos que querés recuperar y hacer clic en “Recuperar”. Por último, elegí un destino en tu computadora donde se guardarán los mensajes recuperados.
Perder mensajes importantes puede ser un gran dolor de cabeza, pero desde Sysgeek señalan que herramientas como FoneLab permiten recuperar rápidamente los chats eliminados, sin generar estrés ni drama.