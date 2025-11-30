¿Cuál es la mejor provincia argentina para vivir y trabajar, según la IA?

La infraestructura de Córdoba juega un papel crucial en este auge. Se encuentra adecuada para respaldar la expansión de la industria tecnológica, facilitando la instalación y el crecimiento de nuevas startups y emprendimientos enfocados en inteligencia artificial. A esto se suma una ventaja económica clave: el costo de vida es más accesible en comparación con la Capital Federal. Este factor de ahorro atrae por igual tanto a la fuerza laboral, que busca optimizar sus ingresos, como a las empresas que buscan una menor carga operativa.