La guía definitiva para conseguir lo que querés de la Inteligencia Artificial: así debés escribirle

Mantener una conversación con la Inteligencia Artificial debería ser sencillo, o al menos es algo que podemos creer. Los sistemas de razonamiento sofisticados y estrategias de aprendizaje de los chatbots, así como sus formas de comprensión deberían ser las suficientes para entender cualquier cosa que les digamos. Pero escribir un mensaje para estos programas informáticos puede ser mucho más complejo de lo que parece.