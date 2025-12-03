Secciones
SociedadTecnología

La guía definitiva para conseguir lo que querés de la Inteligencia Artificial: así debés escribirle

Empezar una conversación con la IA es imaginar que piensa como un niño: hará solo lo que le digamos.

Cómo tener una conversación efectiva con la IA. Cómo tener una conversación efectiva con la IA. Fuente: Tom's Guide
Hace 3 Hs

Mantener una conversación con la Inteligencia Artificial debería ser sencillo, o al menos es algo que podemos creer. Los sistemas de razonamiento sofisticados y estrategias de aprendizaje de los chatbots, así como sus formas de comprensión deberían ser las suficientes para entender cualquier cosa que les digamos. Pero escribir un mensaje para estos programas informáticos puede ser mucho más complejo de lo que parece.

Entrar a la alfabetización “por la puerta grande” y dialogar con la inteligencia artificial

Entrar a la alfabetización “por la puerta grande” y dialogar con la inteligencia artificial

De hecho, una de las habilidades que más está buscando el mercado laboral en el último año es el de poder realizar incitaciones efectivas, es decir, hacer solicitudes a los chatbots para obtener lo que se desea. Los roles especializados demuestran la complejidad de esta tarea que para conquistarla con efectividad debe primero aprender.

Entender cómo comenzar una conversación efectiva con la IA requiere revisar cómo funciona. Los chatbots, como explican desde el medio Business Insider, son como niños. Sólo harán lo que les pidas, si es que lo hacen, y nada más. Para conseguir lo que querés, tenés que ser explícito y específico.

La guía de Anthropic para mantener una conversación con Claude u otro chatbot

La startup de inteligencia artificial Anthropic ofreció ayuda en este aspecto. Recientemente, publicó un "Resumen de ingeniería rápida" para ayudar a los usuarios a comenzar. Esta guía puede aplicarse a cualquier chatbot, además del propio de la empresa, Claude.

Comprender cómo funciona la IA

Lo primero, según Anthropic, es comprender exactamente qué es Claude (u otro chatbot). "Al interactuar con Claude, imagínenlo como un empleado brillante pero muy nuevo (con amnesia) que necesita instrucciones explícitas", indica la guía de la empresa.

El segundo paso es tener una idea general o borrador de la pregunta y una idea de cómo podría ser un resultado exitoso. Anthropic también ofrece un generador de sugerencias para el primer borrador.

Luego, todo se reduce a perfeccionar esa propuesta inicial. Aquí están los mejores consejos de Anthropic.

Sé específico con tus indicaciones

"La IA no tiene contexto sobre tus normas, estilos, pautas o formas preferidas de trabajar. Cuanto más preciso expliques lo que quieres, mejor será la respuesta del chatbot", afirma Anthropic.

La empresa sugiere indicar al chatbot para qué se usarán los resultados y a qué público está dirigido. También deberías indicarle a Claude, o al chatbot que estés usando, cuál es el objetivo final de la tarea.

Cuanto más organizadas estén las instrucciones, mejor. Anthropic incluso recomienda presentar las solicitudes en viñetas o en una lista numerada.

Sé generoso con los ejemplos

"Los ejemplos son tu arma secreta para que Claude (u otra IA) genere exactamente lo que necesitas", afirma Anthropic. "Al incluir algunos ejemplos bien elaborados en tus indicaciones, puedes mejorar drásticamente la precisión, la consistencia y la calidad de los resultados de Claude".

Esta estrategia a veces se denomina "incitación múltiple". Anthropic afirma que dar ejemplos reduce las malas interpretaciones y fomenta la uniformidad de la estructura y el estilo.

Dale espacio al chatbot para pensar

"Darle a la IA espacio para pensar puede mejorar drásticamente su rendimiento", afirma Anthropic. "Esta técnica, conocida como incitación en cadena de pensamiento (CdP), anima a Claude a desglosar los problemas paso a paso, lo que resulta en resultados más precisos y matizados".

Esto significa que un usuario sacará el máximo provecho de un chatbot si le explica la cadena de pasos para que pueda analizar cada uno antes de responder. "Este razonamiento exhaustivo da como resultado una recomendación más segura y justificada", afirma Anthropic.

Juego de roles

Anthropic dice que una de las estrategias más efectivas es asignarle al chatbot un rol específico, como "editor de noticias" o "planificador financiero"."Esta técnica, conocida como indicación de roles, es la forma más poderosa de utilizar las indicaciones del sistema con la IA", afirma la empresa.

En situaciones complejas como el análisis legal o el modelado financiero, la estimulación de roles puede mejorar significativamente el desempeño de Claude u otra IA.

Asignar roles puede garantizar que obtengas exactamente lo que buscas. Quizás prefieras la brevedad de un periodista, o el tono de un académico.

Reducir las alucinaciones

Los chatbots inventan cosas, por eso hay que comprobar todo lo que dicen. Pero hay maneras sencillas de reducir esas alucinaciones.

Anthtropic dice que lo mejor que podés hacer es darle permiso al chatbot para que diga: "No sé". "Dale permiso explícito a la IA para admitir la incertidumbre. Esta sencilla técnica puede reducir drásticamente la información falsa", afirma Anthropic.

También podés pedirle a Claude (u otra IA) y a otros chatbots que citen sus afirmaciones con fuentes. "También puedes pedirle que verifique cada afirmación buscando una cita que la respalde después de generar una respuesta. Si no encuentra una cita, debe retractarse", dice Anthropic.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son las carreras más fáciles de estudiar, según la Inteligencia Artificial

Cuáles son las carreras más fáciles de estudiar, según la Inteligencia Artificial

La carrera que dura dos años y tiene sueldos de más de U$S 3.000

La carrera que dura dos años y tiene sueldos de más de U$S 3.000

Cuáles son los nombres menos atractivos de 2025, según la inteligencia artificial

Cuáles son los nombres menos atractivos de 2025, según la inteligencia artificial

Cuáles son los 10 lugares del mundo que no hay que dejar de visitar, según la Inteligencia Artificial

Cuáles son los 10 lugares del mundo que no hay que dejar de visitar, según la Inteligencia Artificial

¿Cuál es la mejor provincia argentina para vivir y trabajar, según la IA?

¿Cuál es la mejor provincia argentina para vivir y trabajar, según la IA?

Lo más popular
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
1

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
2

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

La avanzada de los gauchos del norte
3

La avanzada de los gauchos del norte

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
4

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
5

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027
6

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

Más Noticias
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Comentarios