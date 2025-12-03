La guía definitiva para conseguir lo que querés de la Inteligencia Artificial: así debés escribirle

Mantener una conversación con la Inteligencia Artificial debería ser sencillo, o al menos es algo que podemos creer. Los sistemas de razonamiento sofisticados y estrategias de aprendizaje de los chatbots, así como sus formas de comprensión deberían ser las suficientes para entender cualquier cosa que les digamos. Pero escribir un mensaje para estos programas informáticos puede ser mucho más complejo de lo que parece.
De hecho, una de las habilidades que más está buscando el mercado laboral en el último año es el de poder realizar incitaciones efectivas, es decir, hacer solicitudes a los chatbots para obtener lo que se desea. Los roles especializados demuestran la complejidad de esta tarea que para conquistarla con efectividad debe primero aprender.
Entender cómo comenzar una conversación efectiva con la IA requiere revisar cómo funciona. Los chatbots, como explican desde el medio Business Insider, son como niños. Sólo harán lo que les pidas, si es que lo hacen, y nada más. Para conseguir lo que querés, tenés que ser explícito y específico.
La guía de Anthropic para mantener una conversación con Claude u otro chatbot
La startup de inteligencia artificial Anthropic ofreció ayuda en este aspecto. Recientemente, publicó un "Resumen de ingeniería rápida" para ayudar a los usuarios a comenzar. Esta guía puede aplicarse a cualquier chatbot, además del propio de la empresa, Claude.
Comprender cómo funciona la IA
Lo primero, según Anthropic, es comprender exactamente qué es Claude (u otro chatbot). "Al interactuar con Claude, imagínenlo como un empleado brillante pero muy nuevo (con amnesia) que necesita instrucciones explícitas", indica la guía de la empresa.
El segundo paso es tener una idea general o borrador de la pregunta y una idea de cómo podría ser un resultado exitoso. Anthropic también ofrece un generador de sugerencias para el primer borrador.
Luego, todo se reduce a perfeccionar esa propuesta inicial. Aquí están los mejores consejos de Anthropic.
Sé específico con tus indicaciones
"La IA no tiene contexto sobre tus normas, estilos, pautas o formas preferidas de trabajar. Cuanto más preciso expliques lo que quieres, mejor será la respuesta del chatbot", afirma Anthropic.
La empresa sugiere indicar al chatbot para qué se usarán los resultados y a qué público está dirigido. También deberías indicarle a Claude, o al chatbot que estés usando, cuál es el objetivo final de la tarea.
Cuanto más organizadas estén las instrucciones, mejor. Anthropic incluso recomienda presentar las solicitudes en viñetas o en una lista numerada.
Sé generoso con los ejemplos
"Los ejemplos son tu arma secreta para que Claude (u otra IA) genere exactamente lo que necesitas", afirma Anthropic. "Al incluir algunos ejemplos bien elaborados en tus indicaciones, puedes mejorar drásticamente la precisión, la consistencia y la calidad de los resultados de Claude".
Esta estrategia a veces se denomina "incitación múltiple". Anthropic afirma que dar ejemplos reduce las malas interpretaciones y fomenta la uniformidad de la estructura y el estilo.
Dale espacio al chatbot para pensar
"Darle a la IA espacio para pensar puede mejorar drásticamente su rendimiento", afirma Anthropic. "Esta técnica, conocida como incitación en cadena de pensamiento (CdP), anima a Claude a desglosar los problemas paso a paso, lo que resulta en resultados más precisos y matizados".
Esto significa que un usuario sacará el máximo provecho de un chatbot si le explica la cadena de pasos para que pueda analizar cada uno antes de responder. "Este razonamiento exhaustivo da como resultado una recomendación más segura y justificada", afirma Anthropic.
Juego de roles
Anthropic dice que una de las estrategias más efectivas es asignarle al chatbot un rol específico, como "editor de noticias" o "planificador financiero"."Esta técnica, conocida como indicación de roles, es la forma más poderosa de utilizar las indicaciones del sistema con la IA", afirma la empresa.
En situaciones complejas como el análisis legal o el modelado financiero, la estimulación de roles puede mejorar significativamente el desempeño de Claude u otra IA.
Asignar roles puede garantizar que obtengas exactamente lo que buscas. Quizás prefieras la brevedad de un periodista, o el tono de un académico.
Reducir las alucinaciones
Los chatbots inventan cosas, por eso hay que comprobar todo lo que dicen. Pero hay maneras sencillas de reducir esas alucinaciones.
Anthtropic dice que lo mejor que podés hacer es darle permiso al chatbot para que diga: "No sé". "Dale permiso explícito a la IA para admitir la incertidumbre. Esta sencilla técnica puede reducir drásticamente la información falsa", afirma Anthropic.
También podés pedirle a Claude (u otra IA) y a otros chatbots que citen sus afirmaciones con fuentes. "También puedes pedirle que verifique cada afirmación buscando una cita que la respalde después de generar una respuesta. Si no encuentra una cita, debe retractarse", dice Anthropic.