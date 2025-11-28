Secciones
SociedadActualidad

Cuáles son los 10 lugares del mundo que no hay que dejar de visitar, según la Inteligencia Artificial

La IA elaboró un ranking global con los destinos más recomendados para cualquier viajero. Desde ciudades históricas hasta paisajes exóticos, estos son los 10 lugares que no deberían faltar en una lista de viaje ideal.

Los 10 lugares del mundo que no hay que dejar de visitar, según la Inteligencia Artificial Los 10 lugares del mundo que no hay que dejar de visitar, según la Inteligencia Artificial
28 Noviembre 2025

En tiempos en los que la tecnología se volvió una aliada para planificar viajes, la Inteligencia Artificial también ofrece recomendaciones sobre destinos imperdibles alrededor del planeta. Con la capacidad de procesar millones de datos, las herramientas de IA elaboran listados que combinan popularidad, calidad y singularidad. El resultado es una guía global que refleja no solo los sitios más elegidos, sino también los que brindan experiencias únicas y memorables.

Las cinco mejores playas argentinas para veranear en 2026, según la Inteligencia Artificial

Las cinco mejores playas argentinas para veranear en 2026, según la Inteligencia Artificial

A partir de esa información, la IA destacó 10 lugares que, por su belleza natural, su valor histórico o su impacto cultural, se convirtieron en opciones que todo viajero debería considerar al menos una vez en la vida. Son destinos repartidos en distintos continentes, accesibles para distintos tipos de presupuestos y que ofrecen actividades diversas: desde caminar entre ruinas milenarias hasta admirar paisajes inolvidables o sumergirse en ciudades vibrantes.

Cuáles son los 10 lugares del mundo que no hay que dejar de visitar, según la Inteligencia Artificial

1. Kioto, Japón

Templos milenarios, jardines zen, barrios tradicionales y la convivencia perfecta entre cultura antigua y modernidad.

2. París, Francia

Un clásico indiscutido: arte, gastronomía, arquitectura icónica y la magia de recorrerla a pie.

3. Machu Picchu, Perú

La ciudadela inca es uno de los sitios arqueológicos más impactantes del mundo, rodeada de un paisaje andino incomparable.

4. Nueva York, Estados Unidos

Una capital cultural global donde conviven museos, teatro, gastronomía y la postal inconfundible de Manhattan.

5. Roma, Italia

Historia viva en cada calle, monumentos emblemáticos y una de las cocinas más celebradas del mundo.

6. Santorini, Grecia

Famosa por sus casas blancas, sus atardeceres sobre el mar Egeo y su encanto mediterráneo.

7. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Naturaleza, playas, montañas y una vida urbana vibrante con fuerte riqueza cultural.

8. Bali, Indonesia

Playas, templos, selvas y una atmósfera espiritual que atrae a viajeros de todos los continentes.

9. Sydney, Australia

Una ciudad moderna y luminosa, reconocida por su Ópera y por sus playas ideales para surfistas.

10. El Cairo y las Pirámides de Giza, Egipto

La puerta de entrada a la civilización faraónica, con monumentos que siguen maravillando al mundo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios