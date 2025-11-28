Cuáles son los 10 lugares del mundo que no hay que dejar de visitar, según la Inteligencia Artificial

En tiempos en los que la tecnología se volvió una aliada para planificar viajes, la Inteligencia Artificial también ofrece recomendaciones sobre destinos imperdibles alrededor del planeta. Con la capacidad de procesar millones de datos, las herramientas de IA elaboran listados que combinan popularidad, calidad y singularidad. El resultado es una guía global que refleja no solo los sitios más elegidos, sino también los que brindan experiencias únicas y memorables.