Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

En contraste, el pan blanco carece de la fibra y los nutrientes presentes en los granos integrales. Su índice glucémico elevado genera picos de azúcar en sangre que pueden favorecer el aumento de peso, la resistencia a la insulina y otras complicaciones metabólicas. Estudios publicados en Journal of Nutrition, Health and Aging remarcan que un desayuno rico en granos integrales y equilibrado mejora el índice de masa corporal (IMC) y reduce el perímetro de la cintura.