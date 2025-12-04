Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

La Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) publicó su cronograma de pagos para diciembre. Aunque los depósitos suelen empezar durante la segunda semana de cada mes, a veces la entidad previsional debe modificar el calendario de pagos. En la mayoría de los casos, este cambio responde a la modalidad de trabajo del sector bancario, que este mes tendrá un día no hábil por el feriado del 8 de diciembre.