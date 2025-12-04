Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

La Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) publicó su cronograma de pagos para diciembre. Aunque los depósitos suelen empezar durante la segunda semana de cada mes, a veces la entidad previsional debe modificar el calendario de pagos. En la mayoría de los casos, este cambio responde a la modalidad de trabajo del sector bancario, que este mes tendrá un día no hábil por el feriado del 8 de diciembre.
El Día de la Inmaculada Concepción de María coincidirá con el segundo lunes de diciembre. La fecha fue declarada feriado nacional por el Gobierno y, junto al sábado y domingo previo, formará el último fin de semana largo del año. Por eso, el calendario de pago retrasará el inicio de los depósitos que este mes no empezará el primer día de la semana, sino el martes 9.
La actualización para las prestaciones de Anses será de 2.34% en diciembre. Con este aumento, las jubilaciones mínimas quedarán en $340.879,59. Este monto servirá de base para calcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. También se otorgará el bono de $70.000 que el Gobierno nacional entrega desde el año pasado.
Anses: Calendario de pagos de diciembre
Jubilaciones mínimas de Anses
Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre
Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre
Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre
Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre
Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre
Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre
Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones superiores a las mínimas de Anses
Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre
Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo y AUH
Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre
Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre
Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre
Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre
Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre
Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre
Pensiones no contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre