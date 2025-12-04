Secciones
Horóscopo chino: los tres signos que tendrán éxito laboral y dinero en diciembre, según Ludovica Squirru

La especialista en astrología oriental destacó cómo será la vida de las personas en lo que será el último mes del 2025.

Hace 3 Hs

El horóscopo chino vuelve a captar la atención en diciembre, un mes marcado por cambios energéticos y oportunidades. Según la astróloga Ludovica Squirru, hay tres signos que estarán especialmente favorecidos y podrán experimentar avances concretos en el ámbito laboral, junto con una mejora notable en sus ingresos.

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

De acuerdo con sus predicciones, estas señales del zodíaco oriental tendrán a su favor un clima propicio para concretar proyectos, tomar decisiones clave y abrir nuevas puertas profesionales. La astróloga advierte que diciembre será un período determinante para quienes sepan aprovechar este impulso.

Horóscopo chino: qué signos que tendrán éxito laboral y dinero en diciembre, según Ludovica Squirru

Dragón:

En diciembre se recupera el dinamismo y claridad después de meses exigentes. Los nacidos bajo este signo atravesarán un período clave en el que comienzan a destrabarse negocios, contratos y proyectos laborales que estaban detenidos.

"Podrían llegar ascensos o reconocimientos económicos esperados desde hace tiempo. Lo que se recomienda es animarse a asumir riesgos medidos y sacar provecho de cada oportunidad disponible”, sostuvo la astróloga.

Mono:

En diciembre recibirá un impulso económico significativo. Este signo será uno de los más favorecidos por nuevos contactos, alianzas inesperadas y oportunidades que aparecerán de forma repentina en los próximos días.

“Los emprendimientos personales y propuestas creativas pueden generar ingresos superiores, y es un momento propicio para inversiones bien pensadas. La clave está en confiar en la intuición e innovar con decisión”, destacó Squirru.

Rata:

Entra en una fase de expansión económica marcada. Diciembre trae sorpresas favorables, sobre todo para quienes mantuvieron un trabajo sostenido y silencioso durante los últimos meses, que tan complicados fueron.

“Asimismo, se anticipa recuperación de deudas, acuerdos ventajosos y la llegada de dinero atrasado, junto con buenas noticias laborales. La recomendación es actuar con estrategia y no adelantar planes hasta que estén consolidados”, sentenció Ludovica.

