¿Te toca feriado el 5 de diciembre? Algunas localidades sí tendrán día libre

El último mes del año comienza con fuerza gracias a una combinación de feriados que transforma por completo la primera semana de diciembre; aunque solo para unos pocos argentinos El descanso extendido abre la puerta a mini vacaciones, viajes cortos y un respiro necesario en medio del ritmo laboral previo a las fiestas.
El feriado de diciembre 2025 que arma un finde XXL
La primera semana del mes queda marcada por la suma del feriado del viernes 5 de diciembre y el lunes 8 de diciembre, una conjunción que convierte los primeros días del mes en un fin de semana extralargo ideal para escapadas.
Muchos argentinos ya ajustan sus agendas para aprovechar el descanso, ya sea para viajes cortos, reuniones familiares o simplemente para desconectarse antes del cierre del año.
Por qué es feriado el 5 de diciembre de 2025
El viernes 5 de diciembre de 2025 es feriado en zonas puntuales de la provincia de Buenos Aires. La fecha coincide con celebraciones fundacionales establecidas por normativa, lo que la convierte en una jornada no laborable para localidades como Blaquier y Juan Antonio Pradere.
Este feriado local acorta la semana laboral y genera impacto directo en las comunidades involucradas:
Más actividad comercial durante el fin de semana.
Eventos culturales y celebraciones locales.
Afluencia de visitantes que buscan destinos tranquilos.
La cercanía del verano y el buen clima convierten esta fecha en un punto estratégico dentro del calendario de fin de año.
El lunes 8 de diciembre completa el finde largo
A este descanso regional se suma el lunes 8 de diciembre, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María (el feriado que sí tiene el resto de los argentinos). Su presencia en el calendario nacional estira el fin de semana y crea un escenario perfecto para quienes buscan un finde XXL sin grandes desplazamientos.
Los feriados que quedan para el cierre del año
Feriados inamovibles de 2025:
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Jueves 25 de diciembre: Navidad