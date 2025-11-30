¿Te toca feriado el 5 de diciembre? Algunas localidades sí tendrán día libre

El lunes 8 de diciembre completa el finde largo

A este descanso regional se suma el lunes 8 de diciembre, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María (el feriado que sí tiene el resto de los argentinos). Su presencia en el calendario nacional estira el fin de semana y crea un escenario perfecto para quienes buscan un finde XXL sin grandes desplazamientos.