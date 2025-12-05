Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, el villano de “Mortal Kombat”, a los 75 años

El jueves 4 de diciembre de 2025 murió a los 75 años Cary-Hiroyuki Tagawa, el actor nipón-estadounidense cuya presencia convirtió al brujo Shang Tsung en uno de los villanos más icónicos de Mortal Kombat y el cine de acción. La noticia fue confirmada por su representante: Tagawa falleció en Santa Bárbara, California, a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral.
Compañeros, colegas y seguidores expresaron su dolor y reconocimiento: muchos destacaron tanto su “inconfundible mirada y presencia escénica” como su profesionalismo y su aporte a la visibilidad de actores asiático-americanos en Hollywood.
Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, uno de los villanos de “Mortal Kombat”
Su carrera despegó en 1987 cuando fue convocado por Bernardo Bertolucci para protagonizar The Last Emperor —desde entonces construyó un vasto recorrido que incluyó films como Pearl Harbor, Memorias de una geisha y varias entregas de Mortal Kombat, además de series de televisión y videojuegos.
Pero su legado quedará especialmente ligado a Shang Tsung, al cual dio vida en la película de 1995 y luego revivió su voz en el videojuego Mortal Kombat 11, consolidando así su lugar en la cultura pop y entre varias generaciones de fanáticos.
En 2015, Tagawa tuvo uno de los papeles más importantes de su vida, en la serie The Man in the High Castle. Allí interpretó a Nobusuke Tagomi, ministro de Comercio de los Estados del Pacífico de América, en una nación que en la historia quedó dividida entre la ocupación japonesa y nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Su rol es clave para el devenir de la trama.
Su partida deja un vacío difícil de llenar. Tagawa no solo fue un intérprete memorable, sino también un puente entre culturas y un pionero en su rubro, cuya obra seguirá viva en cada re-visionado de sus películas, y en cada partida —o fatality— de Mortal Kombat.