Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, el villano de “Mortal Kombat”, a los 75 años

En 2015, Tagawa tuvo uno de los papeles más importantes de su vida, en la serie The Man in the High Castle. Allí interpretó a Nobusuke Tagomi, ministro de Comercio de los Estados del Pacífico de América, en una nación que en la historia quedó dividida entre la ocupación japonesa y nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Su rol es clave para el devenir de la trama.