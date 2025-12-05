Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, el villano de “Mortal Kombat”, a los 75 años

Los problemas de salud del actor se complicaron a partir de un derrame cerebral que había tenido hace poco tiempo.

Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, el villano de “Mortal Kombat”, a los 75 años Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, el villano de “Mortal Kombat”, a los 75 años Hola
Hace 1 Hs

El jueves 4 de diciembre de 2025 murió a los 75 años Cary-Hiroyuki Tagawa, el actor nipón-estadounidense cuya presencia convirtió al brujo Shang Tsung en uno de los villanos más icónicos de Mortal Kombat y el cine de acción. La noticia fue confirmada por su representante: Tagawa falleció en Santa Bárbara, California, a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral. 

¿Y si iniciás una carrera corta? Videojuegos en la UTN y más tecnicaturas breves en Tucumán

¿Y si iniciás una carrera corta? Videojuegos en la UTN y más tecnicaturas breves en Tucumán

Compañeros, colegas y seguidores expresaron su dolor y reconocimiento: muchos destacaron tanto su “inconfundible mirada y presencia escénica” como su profesionalismo y su aporte a la visibilidad de actores asiático-americanos en Hollywood.

Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, uno de los villanos de “Mortal Kombat”

Su carrera despegó en 1987 cuando fue convocado por Bernardo Bertolucci para protagonizar The Last Emperor —desde entonces construyó un vasto recorrido que incluyó films como Pearl Harbor, Memorias de una geisha y varias entregas de Mortal Kombat, además de series de televisión y videojuegos.

Pero su legado quedará especialmente ligado a Shang Tsung, al cual dio vida en la película de 1995 y luego revivió su voz en el videojuego Mortal Kombat 11, consolidando así su lugar en la cultura pop y entre varias generaciones de fanáticos. 

En 2015, Tagawa tuvo uno de los papeles más importantes de su vida, en la serie The Man in the High Castle. Allí interpretó a Nobusuke Tagomi, ministro de Comercio de los Estados del Pacífico de América, en una nación que en la historia quedó dividida entre la ocupación japonesa y nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Su rol es clave para el devenir de la trama.

Su partida deja un vacío difícil de llenar. Tagawa no solo fue un intérprete memorable, sino también un puente entre culturas y un pionero en su rubro, cuya obra seguirá viva en cada re-visionado de sus películas, y en cada partida —o fatality— de Mortal Kombat.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
1

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
2

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
3

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
4

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

El secreto del mejor clima del mundo: cómo la cepa Criolla Chica se convirtió en el vino ícono de Amaicha del Valle
5

El secreto del "mejor clima del mundo": cómo la cepa Criolla Chica se convirtió en el vino ícono de Amaicha del Valle

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner
6

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner

Más Noticias
¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?

¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Comentarios