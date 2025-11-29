Murió Tom Stoppard, el gigante del teatro británico y guionista de "Shakespeare enamorado"

“Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad y su amor por el idioma inglés”, expresó la agencia en un comunicado. Figuras de todo el mundo expresaron su admiración, entre ellas Mick Jagger, quien lo describió como su dramaturgo favorito y destacó en redes sociales que Stoppard deja “un majestuoso cuerpo de trabajo intelectual y divertido”. Como homenaje, los teatros del West End londinense atenuarán sus luces durante dos minutos el martes, a las 19 (hora local).