Martín Fierro de Cable: quiénes fueron los grandes ganadores de la noche

El primero en hablar durante la ceremonia fue su anfitrión, Luis Ventura, presidente de Aptra, quien le dio la bienvenida a los nominados y aprovechó para apuntar contra quienes criticaron el Martín Fierro Latino. También celebró el lugar que ocupa el cable dentro del mundo informativo y reveló que por primera vez se entregará una estatuilla bañada en “oro genuino”. “Aguante el Martín Fierro, le guste a quien le guste”, cerró, efusivo.