Martín Fierro de Cable: quiénes fueron los grandes ganadores de la noche

La ceremonia reunió a las principales figuras de la televisión por cable y dejó un listado de ganadores que marcó la noche. Estos son los premiados en cada categoría.

28 Noviembre 2025

El jueves a la noche en el salón Goldencenter de la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025 con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. La ceremonia reunió a productores, periodistas y conductores de los canales más importantes del cable.

El primero en hablar durante la ceremonia fue su anfitrión, Luis Ventura, presidente de Aptra, quien le dio la bienvenida a los nominados y aprovechó para apuntar contra quienes criticaron el Martín Fierro Latino. También celebró el lugar que ocupa el cable dentro del mundo informativo y reveló que por primera vez se entregará una estatuilla bañada en “oro genuino”. “Aguante el Martín Fierro, le guste a quien le guste”, cerró, efusivo.

Martín Fierro de Cable 2025: la lista completa de los ganadores

Martín Fierro de Cable de Oro 2025

Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)

Noticiero

TN de Noche (Franco Mercuriali – TN) 

Interés General Diario

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N) 

Mejor panelista

Santiago Cúneo (A24)

Columnista Económico

Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)

Labor Conducción Femenina

Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+) 

Periodístico

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

Cronista / Movilero

Manuel “Manu” Jove (TN)

Labor Periodística Femenina

Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N) 

Mejor Programa Económico

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+) 

Interés General Semanal

GPS (Rolando Graña – A24) 

Magazine

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV) 

De Entrevistas

+Caras (Héctor Maugeri – Caras TV) 

Servicio Informativo

C5N 

Culinario

Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

Labor Conducción Masculina

Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)

Columnista Político

Iván Schargrodsky (C5N) 

Periodístico Deportivo

TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN) 

Temas Médicos

El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)

Columnista Policial / Judicial

Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

Rodrigo Alegre (TN)

Producción Integral

C5N

Revelación

Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine) 

Arte, Moda y Tendencia

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Deportivo

Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

De Servicios

Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

Programa Rural

TN Campo (Eleonora Cole – TN)

Turismo y Tiempo Libre

El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26) 

Documental

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel) 

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

La Viola (Fernando Molinero – TN)

Deportes Extremos

Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

Noticiero Deportivo

SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

Cultural / Educativo

Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad) -

Labor Periodística Deportiva

Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports) 

Aviso Publicitario

Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

Aviso Institucional

Betsson — “Cuidamos la pasión” -

Productor general

Nicolás Boccache (C5N) 

