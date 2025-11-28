Martín Fierro de Cable: quiénes fueron los grandes ganadores de la noche

El jueves a la noche en el salón Goldencenter de la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025 con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. La ceremonia reunió a productores, periodistas y conductores de los canales más importantes del cable.
El primero en hablar durante la ceremonia fue su anfitrión, Luis Ventura, presidente de Aptra, quien le dio la bienvenida a los nominados y aprovechó para apuntar contra quienes criticaron el Martín Fierro Latino. También celebró el lugar que ocupa el cable dentro del mundo informativo y reveló que por primera vez se entregará una estatuilla bañada en “oro genuino”. “Aguante el Martín Fierro, le guste a quien le guste”, cerró, efusivo.
Martín Fierro de Cable 2025: la lista completa de los ganadores
Martín Fierro de Cable de Oro 2025
Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
Noticiero
TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
Interés General Diario
Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
Mejor panelista
Santiago Cúneo (A24)
Columnista Económico
Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)
Labor Conducción Femenina
Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
Periodístico
Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
Cronista / Movilero
Manuel “Manu” Jove (TN)
Labor Periodística Femenina
Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)
Mejor Programa Económico
Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)
Interés General Semanal
GPS (Rolando Graña – A24)
Magazine
Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)
De Entrevistas
+Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)
Servicio Informativo
C5N
Culinario
Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
Labor Conducción Masculina
Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)
Columnista Político
Iván Schargrodsky (C5N)
Periodístico Deportivo
TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
Temas Médicos
El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)
Columnista Policial / Judicial
Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
Rodrigo Alegre (TN)
Producción Integral
C5N
Revelación
Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)
Arte, Moda y Tendencia
La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
Deportivo
Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
De Servicios
Transición 2030 (Cata De Elía – A24)
Programa Rural
TN Campo (Eleonora Cole – TN)
Turismo y Tiempo Libre
El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
Documental
Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
Musical (Jazz / Tango / Folklore)
Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
Musical (Rock / Pop / Urbana)
La Viola (Fernando Molinero – TN)
Deportes Extremos
Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
Noticiero Deportivo
SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)
Cultural / Educativo
Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad) -
Labor Periodística Deportiva
Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
Aviso Publicitario
Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
Aviso Institucional
Betsson — “Cuidamos la pasión” -
Productor general
Nicolás Boccache (C5N)