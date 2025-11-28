Secciones
¿Quién es el actor mejor pagado de Stranger Things? El impactante patrimonio del elenco juvenil

El sueldo de los actores parece bastante parejo, aunque hay una excepción entre las estrellas.

28 Noviembre 2025

La quinta y última temporada de Stranger Things de Netflix ya llegó y el mundo ya está hablando lo suficiente para que el show sea tendencia global. Mientras los fanáticos disfrutan de la primera parte de esta entrega, la curiosidad se centra en el éxito financiero de sus jóvenes protagonistas. Si bien es conocido que a los residentes de Hawkins se les paga muy bien, hay algunas diferencias entre el patrimonio neto de las estrellas adultas y el elenco juvenil, aunque hay una excepción notable.

Durante las temporadas uno y dos, el salario de cada actor (en aquel momento infantil) era de apenas U$S30,000 por episodio. Sin embargo, para la tercera temporada, ese número se disparó: los jóvenes de Stranger Things ya ganaban U$S250,000 por episodio, mientras que los actores adultos llegaban hasta los U$S350,000 por episodio, según un informe del medio Cosmopolitan.

Las jóvenes promesas de los 3 millones

Entre los miembros del elenco que amasaron una fortuna de U$S3 millones de dólares se encuentran Jamie Campbell Bower (Vecna), Noah Schnapp (Will Byers) y Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair). Campbell Bower, uno de los más recientes en unirse en la cuarta temporada, ya había ganado dinero importante al aparecer en tres grandes franquicias de fantasía: Harry Potter, La saga Crepúsculo y Cazadores de Sombras, de acuerdo con los reportes de Celebrity Net Worth. Por su parte, Noah Schnapp complementó su riqueza a través de su propia marca vegana alternativa a la Nutella, llamada TBH, mientras que Caleb McLaughlin ha trabajado en otros proyectos como Concrete Cowboy.

Un grupo considerable de estrellas tiene un patrimonio de U$S4 millones de dólares. En este encontramos a Maya Hawke (Robin Buckley), quien se unió al show en la tercera temporada y también tiene una carrera musical, habiendo lanzado tres álbumes desde 2020. Sadie Sink (Max Mayfield) se unió en la segunda temporada y su patrimonio creció gracias a su participación en la trilogía Fear Street y filmes aclamados como The Whale, además de campañas con marcas como Prada y Armani Beauty. También en este rango está Finn Wolfhard (Mike Wheeler), quien amasó su fortuna a través de grandes papeles en películas como It y Los Cazafantasmas: El Más Allá, y su carrera como músico.

El patrimonio del elenco adulto

Ascendiendo en la lista, encontramos a Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), cuyo patrimonio asciende a U$S5 millones de dólares, gracias a su trabajo como presentador del programa Prank Encounters de Netflix y sus patrocinios con marcas como Old Navy. David Harbour (Hopper) tiene una fortuna de U$S6 millones de dólares. Además de ganar U$S350,000 por episodio en Stranger Things, aumentó su riqueza en el lucrativo Universo Cinematográfico de Marvel como el Guardián Rojo. La veterana Winona Ryder (Joyce Byers), quien ya era realeza de Hollywood, posee un patrimonio de U$S18 millones de dólares.

La excepción a la regla: Millie Bobby Brown

La estrella más rica de todo el elenco, con diferencia, es Millie Bobby Brown (Eleven). La actriz tiene una impresionante fortuna de U$S20 millones de dólares. Esto se debe a una combinación de su salario como actriz, reportado en U$S300K por episodio, y el éxito de su imperio de belleza Florence by Mills, lanzado en 2019. Esta marca incluye productos que van desde el cuidado de la piel y ropa hasta café y equipaje.

