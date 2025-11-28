¿Quién es el actor mejor pagado de Stranger Things? El impactante patrimonio del elenco juvenil

Un grupo considerable de estrellas tiene un patrimonio de U$S4 millones de dólares. En este encontramos a Maya Hawke (Robin Buckley), quien se unió al show en la tercera temporada y también tiene una carrera musical, habiendo lanzado tres álbumes desde 2020. Sadie Sink (Max Mayfield) se unió en la segunda temporada y su patrimonio creció gracias a su participación en la trilogía Fear Street y filmes aclamados como The Whale, además de campañas con marcas como Prada y Armani Beauty. También en este rango está Finn Wolfhard (Mike Wheeler), quien amasó su fortuna a través de grandes papeles en películas como It y Los Cazafantasmas: El Más Allá, y su carrera como músico.