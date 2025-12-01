Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Al finalizar el tercer trimestre del año, la pirámide socioeconómica argentina evidencia ciertas modificaciones, con tendencia a la recuperación. En esa radiografía, elaborada por la consultora W -que dirige el especialista Guillermo Oliveto-, surge claramente que la diferenciación persiste en cuanto a las prioridades: mientras la clase alta proyecta el viaje de vacaciones y la compra de divisas, la media ajusta gastos frente a lo vivido en los últimos dos años, mientras que la baja evidencia una leve recuperación; se sienten menos pobres que hace un año.