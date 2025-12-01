Boom de compras en Chile: miles de argentinos cruzan la cordillera por precios más bajos y las ofertas del Black Friday

El asalto que generó alarma, pero no frenó el movimiento

El episodio que más impacto causó en las últimas semanas fue el violento robo a un micro con 60 argentinos que viajaban en un tour de compras hacia Chile. El vehículo fue interceptado en la Ruta G-71 mediante una maniobra engañosa: un auto simuló una avería para obligar al chofer a detenerse. Entonces irrumpió un grupo armado que redujo a los conductores con golpes y amenazas, y luego ingresó al colectivo para robar dinero, documentación y pertenencias.