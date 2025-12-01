Boom de compras en Chile: miles de argentinos cruzan la cordillera por precios más bajos y las ofertas del Black Friday

El movimiento hacia Chile volvió a intensificarse en los últimos días: miles de argentinos decidieron cruzar la cordillera para aprovechar precios sensiblemente más bajos y los fuertes descuentos del Black Friday. Ni siquiera el reciente asalto a un micro turístico logró frenar la tendencia, impulsada por la cercanía de fin de año y la necesidad de adelantar compras navideñas y de Reyes.
Las demoras en la frontera alcanzaron hasta tres horas, pero la afluencia en alta montaña se mantuvo firme. En las jornadas recientes se registraron alrededor de 3500 personas por día, una cifra que podría continuar en aumento debido a la extensión de las promociones. El volumen se acerca al del último fin de semana largo, cuando más de 20.000 argentinos cruzaron hacia el país vecino.
Aunque los tours en micro continúan operativos pese al episodio de inseguridad, esta vez predominó el uso de autos particulares y camionetas. Para muchos compradores, los descuentos fueron determinantes para justificar el viaje en un contexto económico desafiante.
Tecnología y juguetes: hasta 70% más baratos
Las diferencias de precios fueron determinantes para el boom de compras. Con rebajas que alcanzan el 70%, la tecnología y los juguetes se convirtieron en los rubros más buscados.
Un teléfono de gama media que en Chile cuesta alrededor de U$S380 puede llegar a valer cerca de U$S700 en Argentina. En juguetes, el contraste es similar: un juego de mesa infantil que del lado chileno se paga U$S20 supera los U$S60 en el mercado local, mientras que una muñeca de línea reconocida ronda los U$S27, frente a valores que se acercan a los U$S50 en tiendas argentinas.
La perfumería también mostró una brecha contundente. Una fragancia femenina muy demandada cuesta unos U$S90 en Chile, pero supera los U$S150 en Argentina. Otra opción popular, a U$S30 en el país vecino, aquí se paga más de U$S90. Incluso perfumes premium pueden conseguirse por U$S75 del lado chileno, frente a cifras superiores a los U$S170 en perfumerías nacionales.
Avance de la línea blanca: heladeras, lavarropas y cocinas
Aunque no es el rubro más habitual en los viajes de compras, la “línea blanca” ganó protagonismo. Desde julio está permitido ingresar un electrodoméstico grande por persona abonando los impuestos correspondientes, lo que abrió un nuevo nicho para los viajeros.
Un refrigerador no frost cuesta unos U$S600 en Chile, mientras que en Argentina supera los U$S1500. Un lavarropas automático ronda los U$S300 en el país vecino frente a los U$S900 locales. Una cocina, que allí vale unos U$S500, aquí supera los U$S1000.
Muchos argentinos regresaron con camionetas cargadas de electrodomésticos, junto a compras más tradicionales como ropa, bebidas y regalos para las fiestas. Otros planean hacer el viaje durante el verano, combinando compras con vacaciones mientras las diferencias de precios sigan siendo tan marcadas.
El asalto que generó alarma, pero no frenó el movimiento
El episodio que más impacto causó en las últimas semanas fue el violento robo a un micro con 60 argentinos que viajaban en un tour de compras hacia Chile. El vehículo fue interceptado en la Ruta G-71 mediante una maniobra engañosa: un auto simuló una avería para obligar al chofer a detenerse. Entonces irrumpió un grupo armado que redujo a los conductores con golpes y amenazas, y luego ingresó al colectivo para robar dinero, documentación y pertenencias.
Los delincuentes obligaron al chofer a seguir avanzando lentamente para evitar sospechas. Al menos 28 pasajeros fueron asaltados, con un monto total estimado en U$S26.000. Los viajeros describieron un ataque planificado, con varios individuos armados que actuaron con rapidez y sin posibilidad de reacción.
El malestar aumentó cuando un carabinero sugirió que el ataque podría haber sido una venganza vinculada a incidentes violentos recientes entre hinchas argentinos y chilenos. Los pasajeros rechazaron esa versión, aclararon que no tenían relación con esos episodios y manifestaron preocupación por la inseguridad en ruta, publicó Ámbito.