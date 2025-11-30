Horóscopo semanal del 1 al 7 de diciembre: ¿cómo influirá la Luna en Géminis en cada signo?

Los vínculos familiares dan un giro precioso esta semana, con personas distanciadas que se acercan. Simplemente disfruta de esta reconciliación emocional y considera un viaje corto con una amistad cercana. En lo económico, se ven mejoras progresivas en los negocios y podría surgir una oportunidad laboral temporal que sirve de puente a algo mejor. Para evitar la melancolía, sal más, cambia la rutina y busca momentos de movimiento y energía nueva.