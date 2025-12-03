Superluna llena en Géminis en diciembre 2025: cómo impactará en cada signo del zodíaco

La última Superluna llena del año llegará en Géminis y marcará un cierre de ciclo emocional, mental y energético para todos los signos. Este evento astronómico y astrológico ocurrirá durante la noche del 4 de diciembre de 2025, cuando la Luna alcance el grado 13 del signo de los gemelos, mientras el Sol transita por Sagitario.