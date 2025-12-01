Secciones
Calendario lunar de diciembre 2025: ¿cuáles son los días ideales para cortarte y teñirte el pelo?

Estilistas famosos indican que es beneficioso encontrar la fase específica de la Luna para cortar el cabello.

Hace 7 Hs

Cada mes las lunaciones varían en el calendario, estas guías ayudan en diversas maneras, como pueden ser cortar el cabello, tener un relevamiento científico e incluso esotérico de los astros. Estilistas famosos indican que es beneficioso encontrar la fase específica de la Luna para cortar el cabello.

El calendario de diciembre de 2025 ya está disponible, con los mejores día para cortar el pelo y cuándo teñirlo. El mes culminará con el cuarto creciente, fase en la que es visible la mitad derecha del disco lunar, aumentando paulatinamente la iluminación cada noche hasta alcanzar nuevamente la plenitud del siguiente ciclo.

Calendario lunar de diciembre de 2025

Fases de la Luna

-Luna llena: Jueves 4 de diciembre 2025

-Luna en cuarto menguante: Jueves 11 de diciembre 2025

-Luna nueva: Viernes 19 de diciembre 2025

-Luna en cuarto creciente: Jueves 27 de diciembre 2025

Qué días cortar el cabello para que crezca más rápido

-Lunes 1 de diciembre 2025

-Martes 2 de diciembre 2025

-Miércoles 3 de diciembre 2025

-Jueves 4 de diciembre 2025

-Sábado 27 de diciembre 2025

-Domingo 28 de diciembre 2025

Qué días cortar el cabello para que crezca más fuerte y abundante

-Viernes 5 de diciembre 2025

-Sábado 6 de diciembre 2025

-Domingo 7 de diciembre 2025

-Lunes 8 de diciembre 2025

-Martes 9 de diciembre 2025

Los mejores días para teñirse

-Jueves 11 de diciembre 2025

-Viernes 12 de diciembre 2025

-Sábado 13 de diciembre 2025

