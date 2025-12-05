Milei convoca al Congreso con el Presupuesto como prioridad

La estrategia del Ejecutivo no se limita a la mera presentación de proyectos, sino que incluye una intensa fase de diálogo y negociación política. La Casa Rosada es consciente de que más allá del robustecimiento en el Congreso de la Nación, la realidad exige tejer acuerdos con bloques aliados y, fundamentalmente, con las administraciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires.