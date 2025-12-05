Milei convoca al Congreso con el Presupuesto como prioridad

El Gobierno Nacional, bajo la administración del presidente Javier Milei, se encuentra en las etapas finales para formalizar la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. Esta iniciativa marca el inicio de la agenda legislativa de alto impacto para la nueva gestión, la cual buscará impulsar reformas estructurales que han sido promesas centrales de la campaña libertaria.
La estrategia del Ejecutivo no se limita a la mera presentación de proyectos, sino que incluye una intensa fase de diálogo y negociación política. La Casa Rosada es consciente de que más allá del robustecimiento en el Congreso de la Nación, la realidad exige tejer acuerdos con bloques aliados y, fundamentalmente, con las administraciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires.
Como muestra de esta actividad, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron un encuentro clave el mediodía de ayer. La reunión tuvo como interlocutor principal al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el objetivo de pulir los últimos detalles antes de que la iniciativa definitiva sea elevada al Parlamento.
Objetivos
El llamado a extraordinarias se concretará hoy y se oficializará con la publicación del martes en el Boletín Oficial.
En el plano estrictamente legislativo, el mayor esfuerzo del Gobierno estará centrado en la reforma laboral. Considerada un pilar fundamental para la desregulación económica que promueve Milei, esta iniciativa se perfila como la propuesta de mayor calado político y social de todo el paquete.
La reforma, que introducirá cambios significativos en el mercado de trabajo, iniciará su tratamiento en la Cámara de Senadores, una decisión que obedece a la estrategia de buscar un camino más expedito para su sanción inicial antes de pasar a la Cámara de Diputados.
Entre los puntos centrales del proyecto, el borrador establece una serie de exclusiones específicas para la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Se dispone que el cuerpo normativo no aplicará al empleo público, ni al trabajo agrario, ni tampoco a las relaciones laborales de casas particulares.
Una de las cláusulas más modernizadoras y, potencialmente, más controversiales, es la exclusión de la LCT para relaciones comerciales que se rigen por el Código Civil y Comercial, y, específicamente, a los servicios personales de transporte, reparto y mensajería que operan mediante plataformas tecnológicas, buscando regular este sector bajo un marco distinto al laboral tradicional.
En el capítulo de las vacaciones, la reforma propone flexibilizar el régimen actual. Fija el período de goce entre el 1 de octubre y el 30 de abril, y habilita el fraccionamiento del descanso anual en lapsos que no podrán ser menores a siete días.
El presupuesto 2026, presentado en septiembre pasado, en tanto, es una de las máximas prioridades del Poder Ejecutivo. El último presupuesto aprobado fue el de 2023.
En este período de sesiones extraordinarias, junto al Presupuesto, también se tratará el proyecto de presunción de inocencia fiscal, con la idea de proponer modificaciones en el régimen general y blindar la normativa simplificada del impuesto a las ganancias.