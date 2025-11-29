Gerardo Zamora se distancia del kirchnerismo y formará un bloque propio en el Senado

Zamora, quien juró este viernes como senador, decidió revivir el sello del Frente Cívico por Santiago, el mismo espacio con el que ejerció su mandato legislativo entre 2013 y 2017, período en el que dejó la gobernación en manos de su esposa, Claudia Ledesma Abdala. En esta nueva etapa estará acompañado por Elia Moreno, su compañera de lista en las elecciones de octubre, lo que consolida una bancada santiagueña autónoma del peronismo.