Gerardo Zamora se distancia del kirchnerismo y formará un bloque propio en el Senado

El Senado entra en una fase de reacomodamientos luego de que Gerardo Zamora confirmara que no se sumará al kirchnerismo y que formará un bloque propio junto a Elia Moreno.
La decisión, revelada a Infobae por fuentes cercanas al gobernador santiagueño, abre un nuevo frente de incertidumbre para el peronismo en la Cámara Alta y complica la estrategia impulsada por Cristina Kirchner y por José Mayans, jefe del bloque oficialista.
Zamora, quien juró este viernes como senador, decidió revivir el sello del Frente Cívico por Santiago, el mismo espacio con el que ejerció su mandato legislativo entre 2013 y 2017, período en el que dejó la gobernación en manos de su esposa, Claudia Ledesma Abdala. En esta nueva etapa estará acompañado por Elia Moreno, su compañera de lista en las elecciones de octubre, lo que consolida una bancada santiagueña autónoma del peronismo.
Desde el entorno de Mayans aún esperan retener el acompañamiento de Zamora, aunque las conversaciones continúan abiertas. Como otros gobernadores peronistas, el santiagueño busca mayor margen de maniobra en su relación con el oficialismo, algo que en su trayectoria ha sabido alternar. Zamora fue un aliado clave del kirchnerismo durante la presidencia de Cristina Kirchner, pero también supo construir consensos para sostener la convivencia parlamentaria en los primeros años del espacio.
La influencia política de Zamora en el Senado quedó acreditada cuando, con apoyo del peronismo, fue elegido presidente provisional del Senado en 2014, ingresando así en la línea de sucesión presidencial hasta diciembre de 2015. Más tarde, Ledesma Abdala ocuparía ese mismo cargo durante la gestión de Alberto Fernández, periodo en el que Cristina Kirchner presidió la Cámara Alta.
En las últimas semanas, la tensión creció dentro del peronismo tras la decisión de Zamora de recibir a Diego Santilli, en medio de las negociaciones promovidas por el Ministerio del Interior para asegurar acuerdos sobre el Presupuesto y las reformas impulsadas por la Casa Rosada. Ese gesto fue interpretado como una señal de que el mandatario santiagueño busca ampliar su margen de negociación con el Gobierno nacional.
En el plano electoral, la alianza entre Zamora y el kirchnerismo se mantuvo sólida en la disputa por las tres bancas senatoriales de Santiago del Estero: dos para la mayoría y una para la minoría. En los comicios de octubre, Zamora y Moreno encabezaron una de las listas, mientras que José “Pichón” Neder, de Fuerza Patria, renovó su banca y continuará alineado con el kirchnerismo.
El impacto de la salida de los dos senadores santiagueños ya se siente en la composición del bloque peronista. La bancada pasó de 34 a 28 miembros, y, si se formaliza la partida del Frente Cívico, quedaría en 26 integrantes. De ellos, cuatro pertenecen a Convicción Federal, espacio que anticipó que no participará en la unificación promovida por Mayans.
En la Cámara de Diputados, Zamora dispone de siete legisladores propios, que, por ahora, siguen dentro del bloque peronista liderado por Germán Martínez. Este último se mostró confiado en sostener la unidad, aunque el reciente giro en el Senado agrega incertidumbre: una eventual reorganización del Frente Cívico en la Cámara baja podría complicar la estrategia del kirchnerismo para conservar la condición de primera minoría, clave para mantener su peso en órganos como el Consejo de la Magistratura.