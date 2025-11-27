Secciones
Dolor en EEUU: murió una de las agentes de la Guardia Nacional atacada cerca de la Casa Blanca

La mujer fue identificada como Sarah Beckstrom, tenía 20 años.

27 Noviembre 2025

Sarah Beckstrom, de 20 años, una de las agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos herida durante el tiroteo ocurrido el miércoles en Washington, murió a causa de las lesiones sufridas. La información fue confirmada por el presidente Donald Trump.

Según detalló el mandatario republicano, Beckstrom falleció tras no poder recuperarse de las heridas provocadas durante el ataque con arma de fuego, presuntamente perpetrado por Rahmanullah Lakanwal, un hombre de 29 años, ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021.

El segundo soldado atacado, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece internado en estado crítico y “luchando por su vida”, de acuerdo con las palabras de Trump.

Las autoridades investigan el hecho como un posible acto de terrorismo. El presidente responsabilizó a su antecesor, Joe Biden, por permitir la entrada al país del presunto atacante en septiembre de 2021.

Tras el episodio, Trump endureció su discurso antimigrante y autorizó la suspensión de nuevas solicitudes de inmigración provenientes de ciudadanos afganos.

