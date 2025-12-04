El dólar oficial alcanzó el valor más bajo desde fines de noviembre: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

El ministro aclaró que, por ahora, el gobierno de Javier Milei no definirá si emitirá nueva deuda o activará un REPO con bancos internacionales por entre U$S6.000 y U$S7.000 millones. Señaló que cualquier decisión quedará supeditada a una compresión significativa del riesgo país. Explicó que el Tesoro evalúa distintos escenarios ante la posibilidad de que el mercado se vuelva más favorable en el corto plazo. Agregó que, además de esas opciones, “se están estudiando otras alternativas", consignó el diario "Ámbito".