Dólar e inflación: lo que anticipan los analistas para los próximos dos años en Argentina

Tras las elecciones legislativas y las medidas adoptadas por la administración nacional, el mercado argentino recalibró sus perspectivas económicas. Las nuevas proyecciones del LatinFocus Consensus Forecast, que reúne estimaciones de analistas locales e internacionales, muestran una apreciación del peso en el último mes, una baja en las expectativas de inflación y una amplia dispersión en los pronósticos para los próximos dos años.
Según el relevamiento, el dólar oficial cerraría 2026 en $1.746 pesos y llegaría a $1.947 a fines de 2027. Estos valores implican un ajuste a la baja respecto del informe de hace treinta días, cuando el panel proyectaba $1.774 para 2026 y $1.984 para 2027. Sin embargo, el salto sigue siendo significativo si se compara con las estimaciones de noventa días atrás, que ubicaban los valores entre $1.666 y $1.822 pesos.
El informe atribuye la reciente apreciación del peso al impacto inmediato de la elección presidencial. “El peso se fortaleció desde el triunfo de Javier Milei en las elecciones. Al 28 de noviembre, la divisa cotizó a 1.450,5 por dólar en el mercado oficial, con una suba mensual de 1,5%, mientras que el ‘blue’ avanzó 2,4% hasta ubicarse en $1.435”, señaló el documento, consignó Infobae.
Aun así, LatinFocus anticipa que ambos tipos de cambio retomarían una senda de debilitamiento hacia finales de 2026, presionados por el diferencial de inflación con Estados Unidos y por el nivel de tasas de interés.
Pronósticos dispares entre consultoras
El nuevo relevamiento volvió a exhibir una fuerte heterogeneidad entre las consultoras participantes. Oxford Economics estimó un tipo de cambio de 2.020 pesos para diciembre de 2026 y de $2.526 para el cierre de 2027, mientras que MAPFRE Economics ubicó sus proyecciones en $2.141 y $2.667, respectivamente. Invecq Consulting calculó 2.000 pesos para 2026 sin aportar una proyección para 2027. Fitch Ratings, por su parte, situó sus estimaciones en 2.215 pesos al cierre de 2026 y $2.613 un año después. Entre las consultoras locales, Ecolatina proyectó $1.800 para 2026 y $2.400 para 2027, mientras que Empiria Consultores colocó sus cálculos en $1.825 y $1.953 . Banco Galicia, en tanto, presentó expectativas de $1.610 pesos para 2026 y $1.761 pesos para 2027.
El abanico completo dejó las previsiones para 2026 dentro de un rango que va desde los 1.335 pesos estimados por Barclays Capital hasta los 2.215 pesos señalados por Fitch Ratings, con una mediana cercana a 1.730 pesos. En lo relativo al tipo de cambio paralelo, LatinFocus indicó que tras la mejora registrada en noviembre, tanto la cotización oficial como la no oficial podrían volver a mostrar una depreciación hacia finales del próximo año. El documento remarcó que la dinámica cambiaria dependerá en gran medida del desempeño del gobierno en materia de reformas estructurales, alertando que un fracaso podría traducirse en nuevas presiones cambiarias.
Inflación: leve baja en las expectativas
El consenso del panel situó la inflación de 2026 en 23,9%, lo que implica una reducción de 0,4 puntos frente a la encuesta anterior. Para 2027, la inflación esperada cae a 15%. Pese a esta tendencia descendente, los analistas advierten que persisten riesgos asociados a la estabilidad de precios.
La dispersión entre consultoras vuelve a ser marcada: mientras Fitch Ratings y MAPFRE Economics anticipan escenarios con mayor inflación y depreciación, firmas como Barclays Capital y Credicorp Capital mantienen una visión más optimista.
El documento reunió la opinión de expertos de Oxford Economics, MAPFRE Economics, Invecq Consulting, Fitch Ratings, Ecolatina, Empiria Consultores, Banco Galicia, ABECEB, Allianz, Barclays Capital, Pezco Economics, Eco Go, EIU, Santander y Credicorp Capital, conformando un panel diverso que refleja la variedad de lecturas técnicas frente a un escenario marcado por la volatilidad.