Dólar e inflación: lo que anticipan los analistas para los próximos dos años en Argentina

Pronósticos dispares entre consultoras

El nuevo relevamiento volvió a exhibir una fuerte heterogeneidad entre las consultoras participantes. Oxford Economics estimó un tipo de cambio de 2.020 pesos para diciembre de 2026 y de $2.526 para el cierre de 2027, mientras que MAPFRE Economics ubicó sus proyecciones en $2.141 y $2.667, respectivamente. Invecq Consulting calculó 2.000 pesos para 2026 sin aportar una proyección para 2027. Fitch Ratings, por su parte, situó sus estimaciones en 2.215 pesos al cierre de 2026 y $2.613 un año después. Entre las consultoras locales, Ecolatina proyectó $1.800 para 2026 y $2.400 para 2027, mientras que Empiria Consultores colocó sus cálculos en $1.825 y $1.953 . Banco Galicia, en tanto, presentó expectativas de $1.610 pesos para 2026 y $1.761 pesos para 2027.