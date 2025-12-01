Secciones
EconomíaNoticias económicas

Redrado analizó los desafíos de Milei hacia 2026: reforma laboral, fin del cepo y crédito para crecer

El ex presidente del Banco Central advirtió que la baja de la inflación no es suficiente sin una recuperación del salario real.

Martín Redrado Martín Redrado
Hace 5 Hs

El economista Martín Redrado analizó el rumbo de la gestión de Javier Milei y trazó las perspectivas económicas hacia 2026. El ex titular del Banco Central definió que el "gran desafío" de la próxima etapa será recrear el empleo formal y dotar a la Argentina de previsibilidad macroeconómica.

Aunque reconoció la desaceleración inflacionaria, Redrado fue cauteloso con el optimismo. "No crece el salario y tampoco el empleo", advirtió, al señalar la pérdida de 150.000 puestos de trabajo, con especial impacto en la construcción, la industria y el comercio. "Aún no hay vistas de una transformación que ponga a la economía en crecimiento", remarcó.

Para revertir esta tendencia, el economista planteó una hoja de ruta basada en dos ejes: reglas claras en materia cambiaria y una mejora en la competitividad del sector privado. Según su visión, esto requiere una reducción drástica de la presión impositiva, menores costos logísticos y la eliminación de distorsiones en el esquema federal.

Reforma laboral e impositiva

Redrado puso el foco en la necesidad de combatir la informalidad, que hoy alcanza al 50% de los trabajadores. Su propuesta concreta apuntó a reducir las barreras de entrada al mercado laboral. "Un trabajador registrado paga 18% de impuestos. Si queremos aumentar el salario formal, podemos bajarlo al 9%", explicó al resaltar que la modernización laboral es insuficiente si no se atacan los costos impositivos.

Normalización cambiaria y financiera

En el plano financiero, el ex funcionario fue categórico sobre la necesidad de unificar el tipo de cambio. "Hay que salir del dólar MEP, del contado con liquidación y del blue. Los inversores piden normalidad cambiaria sin brechas ni restricciones", afirmó.

Además propuso una medida técnica para aliviar a las pymes: reducir los encajes bancarios, que hoy se ubican en un 52%, muy por encima del 20% habitual en sistemas financieros normales. "Por cada 100 pesos depositados, el BCRA inmoviliza más de la mitad. Bajar esa exigencia permitiría reducir las tasas de interés y homogeneizar la economía", concluyó.

Temas El DólarBuenos AiresMartín RedradoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Redrado calificó de desbalanceado y prometedor el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU

Redrado calificó de "desbalanceado y prometedor" el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU

Redrado criticó las restricciones cambiarias y pidió una estrategia “más clara” tras las elecciones

Redrado criticó las restricciones cambiarias y pidió una estrategia “más clara” tras las elecciones

Black Friday 2025: fechas, descuentos y cómo evitar estafas en la mayor jornada de rebajas del año

Black Friday 2025: fechas, descuentos y cómo evitar estafas en la mayor jornada de rebajas del año

El campo también es cosa de mujeres: más de 200.000 productoras, técnicas y emprendedoras se sumaron a las tareas del agro en el último lustro

El campo también es cosa de mujeres: más de 200.000 productoras, técnicas y emprendedoras se sumaron a las tareas del agro en el último lustro

Dos bancos extranjeros informaron en España que frenaron los créditos en Argentina por la volatilidad económica

Dos bancos extranjeros informaron en España que frenaron los créditos en Argentina por la volatilidad económica

Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
2

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
3

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado
6

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Más Noticias
Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

La Maipú es la calle céntrica más peligrosa para los peatones: ¿semipeatonal será la solución definitiva?

La Maipú es la calle céntrica más peligrosa para los peatones: ¿semipeatonal será la solución definitiva?

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Comentarios