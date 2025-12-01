Redrado analizó los desafíos de Milei hacia 2026: reforma laboral, fin del cepo y crédito para crecer

El economista Martín Redrado analizó el rumbo de la gestión de Javier Milei y trazó las perspectivas económicas hacia 2026. El ex titular del Banco Central definió que el "gran desafío" de la próxima etapa será recrear el empleo formal y dotar a la Argentina de previsibilidad macroeconómica.
Aunque reconoció la desaceleración inflacionaria, Redrado fue cauteloso con el optimismo. "No crece el salario y tampoco el empleo", advirtió, al señalar la pérdida de 150.000 puestos de trabajo, con especial impacto en la construcción, la industria y el comercio. "Aún no hay vistas de una transformación que ponga a la economía en crecimiento", remarcó.
Para revertir esta tendencia, el economista planteó una hoja de ruta basada en dos ejes: reglas claras en materia cambiaria y una mejora en la competitividad del sector privado. Según su visión, esto requiere una reducción drástica de la presión impositiva, menores costos logísticos y la eliminación de distorsiones en el esquema federal.
Reforma laboral e impositiva
Redrado puso el foco en la necesidad de combatir la informalidad, que hoy alcanza al 50% de los trabajadores. Su propuesta concreta apuntó a reducir las barreras de entrada al mercado laboral. "Un trabajador registrado paga 18% de impuestos. Si queremos aumentar el salario formal, podemos bajarlo al 9%", explicó al resaltar que la modernización laboral es insuficiente si no se atacan los costos impositivos.
Normalización cambiaria y financiera
En el plano financiero, el ex funcionario fue categórico sobre la necesidad de unificar el tipo de cambio. "Hay que salir del dólar MEP, del contado con liquidación y del blue. Los inversores piden normalidad cambiaria sin brechas ni restricciones", afirmó.
Además propuso una medida técnica para aliviar a las pymes: reducir los encajes bancarios, que hoy se ubican en un 52%, muy por encima del 20% habitual en sistemas financieros normales. "Por cada 100 pesos depositados, el BCRA inmoviliza más de la mitad. Bajar esa exigencia permitiría reducir las tasas de interés y homogeneizar la economía", concluyó.