Redrado analizó los desafíos de Milei hacia 2026: reforma laboral, fin del cepo y crédito para crecer

Aunque reconoció la desaceleración inflacionaria, Redrado fue cauteloso con el optimismo. "No crece el salario y tampoco el empleo", advirtió, al señalar la pérdida de 150.000 puestos de trabajo, con especial impacto en la construcción, la industria y el comercio. "Aún no hay vistas de una transformación que ponga a la economía en crecimiento", remarcó.