El análisis de Jorge Asís: la Argentina atada a Trump

Los “hijos de”

El Teniente General Carlos Alberto Presti es un “hijo de”.

En su caso, de un represor, lo cual significaba que mientras gobernara el progresismo su hijo tenía limitada la proyección.

No obstante, el infante llegó a ser director del Colegio Militar.

Aparte tuvo la suerte de no ser deshonrado cuando la madre de un oficial recién recibido descubrió en la espalda del hijo las huellas de los rebencazos.

Secuelas del tradicional “Corredor de la Chota”.

Entonces el ministro de Defensa era Jorge Taiana, El Indemne, que no podía culpar al director.

Porque el padre represor había sido, en efecto, su carcelero.

“Van a decir que se lo carga a Presti, ministro, por resentimiento personal”.

Ocurre que Taiana, en la superstición del peronismo, era también un “hijo de”.

En su caso, de una eminencia superior.