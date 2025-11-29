Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
Columnas
Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
EN LA MISMA RUTA. Los gobernadores dialoguistas Jaldo y Jalil cortan la cita para inaugurar el tramo. ARCHIVO
Por
Gabriela Baigorri
Hace 6 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Osvaldo Jaldo
Raúl Jalil (Catamarca)
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”
Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá
Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia
Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán
Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas
El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal
Más Noticias
Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia
Vargas Aignasse cruzó a Lisandro Catalán: “Es un ñoqui de lujo que cobra $140 millones al año en YPF”
El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal
Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán
Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas
Hugo Moyano reafirmó su poder hasta 2029 en el sindicato de camioneros; sacó a un hijo y puso a otro
Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá
Procesan al ex titular de la SAT en una causa por contaminación de 2009
Comentarios
Navegá sin límites por $50 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más