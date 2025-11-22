Quién es Carlos Alberto Presti, el primer militar que encabezará Defensa desde 1983

El Gobierno confirmó este sábado un movimiento de fuerte impacto en su esquema ministerial: el Teniente General Carlos Alberto Presti será el nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri, quien dejará el cargo para asumir su banca como diputado por La Libertad Avanza.
La decisión forma parte de una reconfiguración más amplia dentro del gabinete, que incluye también la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad -rumbo al Senado- y la designación de Alejandra Monteoliva como su sucesora.
El traspaso formal de las nuevas autoridades está previsto para el 10 de diciembre, cuando Bullrich y Petri asuman sus funciones legislativas. Con este nombramiento, Presti se convierte en el primer militar en ocupar la conducción política de Defensa desde el regreso de la democracia, un gesto que marca un cambio de lógica en un área históricamente reservada para funcionarios civiles.
Una trayectoria de más de cuatro décadas
Nacido el 23 de junio de 1966 en la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Alberto Presti inició su carrera militar en 1984, cuando ingresó al Colegio Militar de la Nación. Se graduó como subteniente de Infantería en diciembre de 1987, integrando la promoción 118.
Sus más de 40 años de servicio se desarrollaron entre destinos operativos, espacios académicos y funciones de comando de alto nivel. Se especializó como Oficial de Estado Mayor del Ejército y obtuvo el título de Licenciado en Estrategia y Organización en la Escuela Superior de Guerra. A esa formación sumó capacitación en Recursos Humanos, un área clave para la gestión de estructuras complejas y la conducción de personal.
Experiencia operativa e internacional
Presti sirvió en unidades emblemáticas, como el Regimiento de Infantería de Montaña 10 en Neuquén, compañías de comandos y un regimiento mecanizado, donde acumuló experiencia en despliegues y operaciones de diversa naturaleza.
Su carrera también incluye antecedentes internacionales. Fue instructor en Perú y comandante del Batallón Conjunto Argentino Haití 18, como parte de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), experiencia que lo integró al trabajo en entornos multinacionales y a la cooperación internacional en materia de defensa.
Del Estado Mayor al gabinete nacional
El 10 de enero de 2024 asumió como jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno de los cargos máximos dentro de la fuerza, en reemplazo del general Guillermo Pereda. Desde ese puesto se convirtió en una figura central en la conducción del Ejército durante el primer año de gestión de Javier Milei.
Su pase al Ministerio de Defensa implica dejar la estructura militar para asumir un rol político de alcance nacional. Como ministro, deberá administrar los recursos del área, fijar lineamientos estratégicos, coordinar la relación entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno, y profundizar la inserción internacional del país en materia de defensa.