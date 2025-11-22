Quién es Carlos Alberto Presti, el primer militar que encabezará Defensa desde 1983

Sus más de 40 años de servicio se desarrollaron entre destinos operativos, espacios académicos y funciones de comando de alto nivel. Se especializó como Oficial de Estado Mayor del Ejército y obtuvo el título de Licenciado en Estrategia y Organización en la Escuela Superior de Guerra. A esa formación sumó capacitación en Recursos Humanos, un área clave para la gestión de estructuras complejas y la conducción de personal.