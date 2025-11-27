Vacaciones 2026: la localidad del sur de Córdoba que enamora con sus paisajes y su pasado único

Achiras, conocida como “la linda del Sur cordobés”, se posiciona como el centro turístico más relevante de las Sierras del Sur gracias a su combinación de belleza natural, historia profunda y un ambiente de absoluta tranquilidad. Con cuatro siglos de vida y ubicada a los pies de las imponentes Sierras de Los Comechingones, muy cerca del límite con San Luis, esta localidad sorprende a los visitantes con sus arroyos, su vegetación y un pasado que la convierte en un destino singular dentro de la región.