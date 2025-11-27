Secciones
Vacaciones 2026: la localidad del sur de Córdoba que enamora con sus paisajes y su pasado único

El entorno natural es uno de sus grandes atractivos.

27 Noviembre 2025

Achiras, conocida como “la linda del Sur cordobés”, se posiciona como el centro turístico más relevante de las Sierras del Sur gracias a su combinación de belleza natural, historia profunda y un ambiente de absoluta tranquilidad. Con cuatro siglos de vida y ubicada a los pies de las imponentes Sierras de Los Comechingones, muy cerca del límite con San Luis, esta localidad sorprende a los visitantes con sus arroyos, su vegetación y un pasado que la convierte en un destino singular dentro de la región.

El entorno natural es uno de sus grandes atractivos. El balneario municipal es el punto más concurrido: playas, cascadas, cajones de piedra y parrillas conforman un espacio ideal para disfrutar en familia. A pocos metros, La Ollita ofrece una alternativa más agreste y serena, rodeada de naturaleza. Los arroyos Los Coquitos y Achiras completan la propuesta veraniega, convirtiéndose en lugares perfectos para refrescarse durante los días de calor.

La riqueza cultural también distingue a este pueblo del sur cordobés. Achiras fue una de las postas del antiguo Camino Real y conserva ese legado histórico. A solo cinco kilómetros del poblado se encuentra la histórica posta de Los Nogales, un sitio emblemático por el que pasó el General José de San Martín rumbo a la región de Cuyo.

Además, la localidad invita a los turistas a detenerse en su museo, donde se resguarda la identidad local a través de objetos, documentos y relatos que reconstruyen hechos políticos y culturales de la región. El Museo del Desierto suma otra perspectiva a la oferta cultural del lugar.

Sabores regionales y experiencias locales

La gastronomía es otro de los grandes motivos para visitar Achiras. Los viajeros pueden disfrutar de platos tradicionales como el locro o el lechón a la pizza, además de chacinados artesanales, dulces, mermeladas caseras y una destacada pastelería regional. En pizzerías, restaurantes y comedores también se ofrecen especialidades como pastas, pollo a la piedra y un flan casero relleno de dulce de leche que conquista a quienes lo prueban.

El atractivo panorama serrano acompaña cada experiencia: desde distintos puntos del poblado es posible contemplar las vistas privilegiadas hacia las Sierras de Los Comechingones, uno de los sellos característicos de la zona. Para quienes deseen extender la estadía, Achiras cuenta con una variada oferta de hoteles, cabañas, departamentos y casas en alquiler.

Qué hacer en Achiras

Durante la visita, los turistas pueden:

- Recorrer el balneario municipal, principal atracción natural del pueblo.

- Refrescarse en La Ollita, un espacio agreste y tranquilo.

- Disfrutar de los arroyos Los Coquitos y Achiras, ideales para el verano.

- Visitar el museo local, que resguarda la historia e identidad del poblado.

- Conocer la histórica posta de Los Nogales, parte del Camino Real.

- Explorar el Museo del Desierto.

- Probar la gastronomía regional con platos típicos y especialidades locales.

- Contemplar vistas panorámicas de las Sierras de Los Comechingones.

- Alojarse en hoteles, cabañas, departamentos o casas en alquiler.

