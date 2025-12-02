Pizza proteica, saludable y sin horno: cómo preparar esta cena en pocos minutos

La avena es un cereal milenario que volvió a la primera plana gracias a la popularidad de los lattes y los desayunos saludables. Pero no es solo un excelente aliado para comenzar el día, sino que esconde un secreto para transformar las cenas: una base de pizza increíblemente sana, fácil y sin necesidad de encender el horno.
Imaginate disfrutar de un clásico italiano, pero con una versión saludable lista en minutos, ideal para quienes buscan controlar su peso sin renunciar al sabor. Esta receta es tan simple que solo requiere un ingrediente principal además del agua.
Un aliado indispensable para tu digestión
El creciente interés en la avena no es casualidad, pues sus beneficios para la salud digestiva y cardiovascular son amplios y respaldados por la ciencia. La clave reside en un componente específico. "La avena contiene un tipo de fibra soluble, llamada beta glucano, que reduce los niveles de glucosa y colesterol en sangre", explica la doctora Romi Londre, dietista clínica del Sistema de Salud de Mayo Clinic en Eau Claire, Wisconsin a ese medio.
Además de ayudar a mantener el corazón sano, este beta glucano "también promueve las bacterias intestinales saludables y la salud intestinal. La fibra dietética puede ayudar a regular las deposiciones y reducir el riesgo de desarrollar hemorroides”.
La avena: fibra, proteína y control de peso
Incorporar avena a tu dieta diaria es una excelente estrategia si estás buscando manejar tu peso, gracias a su composición nutricional única. Si bien se considera un carbohidrato, contiene una cantidad importante de proteína.
La doctora Londre señala que "comer avena con regularidad también puede ayudar a las personas a controlar su peso. La fibra y las proteínas de la avena pueden ayudarle a sentirse satisfecho por más tiempo y proporcionar una liberación más lenta de glucosa en sangre". Un dato interesante para quienes buscan sumar proteína sin excederse: media taza de copos de avena secos, una vez cocidos en una taza de agua, tiene 165 calorías, 4 gramos de fibra y 6 gramos de proteína. Además, este cereal es una fuente excepcional de vitaminas y minerales esenciales, como magnesio, cobre, tiamina y zinc.
Manos a la masa: cómo preparar la pizza proteica
Esta receta compartida en Instagram por Jorge Cabeza Fernández, enfermero de urgencias y especialista en Dietética y Nutrición (@jorgesaludable) es ideal para aquellos días en los que el tiempo apremia, pero las ganas de comer algo delicioso y nutritivo son grandes. Es una pizza sana y proteica, cocinada completamente en una sartén.
Ingredientes para la base:
Avena: 100g
Agua: 50ml
Pizca de sal (opcional)
Toppings: Tomate, queso mozzarella, olivas, albahaca
Preparación paso a paso:
1. Colocá la avena en una licuadora o procesadora hasta que obtenga una consistencia similar a la harina. Luego, añadí el agua gradualmente, sin tirar toda de golpe para evitar que quede demasiado líquida, hasta obtener una consistencia espesa.
2. Distribuí la mezcla en una sartén antiadherente. Cocinala a fuego medio hasta que la base se solidifique y puedas darle la vuelta con facilidad.