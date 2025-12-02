Pizza proteica, saludable y sin horno: cómo preparar esta cena en pocos minutos

La doctora Londre señala que "comer avena con regularidad también puede ayudar a las personas a controlar su peso. La fibra y las proteínas de la avena pueden ayudarle a sentirse satisfecho por más tiempo y proporcionar una liberación más lenta de glucosa en sangre". Un dato interesante para quienes buscan sumar proteína sin excederse: media taza de copos de avena secos, una vez cocidos en una taza de agua, tiene 165 calorías, 4 gramos de fibra y 6 gramos de proteína. Además, este cereal es una fuente excepcional de vitaminas y minerales esenciales, como magnesio, cobre, tiamina y zinc.