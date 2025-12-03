Secciones
¿Cómo hay que usar el laurel para atraer más abundancia?

Sumar hojas de laurel en la casa puede traer muchos beneficios según la filosofía milenaria del feng shui

Así funciona el poder de las hojas del laurel según técnicas milenarias. Foto de Cucinare.tv Así funciona el poder de las hojas del laurel según técnicas milenarias. Foto de Cucinare.tv
Hace 1 Hs

La incorporación de elementos naturales como las hojas de laurel en nuestro entorno y vida diaria se convirtió en una práctica con un profundo significado simbólico. Más allá de lo ornamental, este gesto se emplea buscando fomentar la armonía y la prosperidad en el hogar.

De acuerdo con el Feng Shui, una antigua doctrina china, el posicionamiento de los objetos y la disposición de los espacios ejercen una influencia directa en el flujo de la energía ambiental. Este flujo, conocido como chi, puede impactar aspectos esenciales de la vida, como la estabilidad financiera, la salud y la tranquilidad.

Dentro de este marco filosófico, ciertas especies vegetales son consideradas portadoras de un simbolismo especial, y el laurel se destaca entre ellas.

El poder del laurel: protección y fortuna en la tradición esotérica

Aunque es ampliamente reconocido por su función en la gastronomía y sus usos medicinales, el laurel ha ocupado un lugar central en diversas tradiciones espirituales y esotéricas. A esta hoja se le atribuyen facultades singulares, incluyendo la protección contra las malas influencias, la atracción de la buena fortuna y, principalmente, la abundancia.

Para que esta energía positiva se manifieste plenamente, la clave reside en la ubicación estratégica de las hojas en el hogar. Los expertos en Feng Shui sugieren distintas maneras de utilizarlas para potenciar al máximo sus beneficios:

Dónde hay que poner hojas de laurel

1. Para un descanso mejorado y protección energética

El laurel está íntimamente vinculado a la calma y a la obtención de sueños reparadores. Una práctica recomendada para combatir el insomnio y promover un sueño profundo es colocar varias hojas de laurel debajo de la almohada o dentro de su funda. Se cree que esta acción ayuda a disipar las pesadillas y a convocar sueños llenos de positividad.

2. Amuleto de protección personal y para peticiones

Existe una costumbre muy extendida entre aquellos que buscan resguardarse de las energías negativas a lo largo del día: llevar consigo una hoja de laurel. Puede ser guardada dentro del zapato, la billetera o alguna prenda de vestir. Además, se le atribuye un poder especial para materializar intenciones: escribir un deseo específico sobre una hoja y colocarla en un lugar significativo puede, según la creencia, ayudar a su cumplimiento.

3. Atracción de la riqueza y estabilidad financiera

Una de las formas más comunes de utilizar el laurel es para estimular la energía del dinero y la prosperidad. Esto se logra colocando las hojas cerca de objetos o áreas vinculadas a las finanzas y el movimiento económico:

Se puede llevar dentro de la billetera, cartera o bolso, como un imán para la abundancia.

En el entorno laboral, deben situarse en el escritorio o el espacio de trabajo, preferentemente en el área sureste del lugar, que es la zona designada para la prosperidad según el Feng Shui.

También se recomienda tenerlas cerca de una caja registradora en un negocio o en cualquier área donde se gestionen fondos.

4. Protección del hogar o espacio laboral

Para crear un escudo energético que repela la envidia, las malas vibraciones y la negatividad, se aconseja distribuir hojas de laurel por distintas áreas. Lo ideal es guardarlas en pequeños saquitos de tela, preferiblemente blanca, y ubicarlos en puntos específicos:

La puerta principal de la casa o oficina, para asegurar que solo entre la buena energía.

En los cajones y armarios, manteniendo la armonía en los espacios de almacenamiento.

En las esquinas de las habitaciones.

Los mejores lugares para poner laurel para la prosperidad

Las hojas de laurel deben colocarse en:

Billetera, cartera o bolso.

Caja registradora o cerca de áreas de manejo de dinero.

Escritorio o espacio de trabajo (especialmente en la zona sureste).

Debajo de la almohada o dentro de la funda.

Rincones de la casa o la oficina (dentro de saquitos).

La puerta principal (dentro de un saquito).

Dentro del zapato, la billetera o la ropa (como amuleto).

