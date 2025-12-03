¿Cómo hay que usar el laurel para atraer más abundancia?

El laurel está íntimamente vinculado a la calma y a la obtención de sueños reparadores. Una práctica recomendada para combatir el insomnio y promover un sueño profundo es colocar varias hojas de laurel debajo de la almohada o dentro de su funda. Se cree que esta acción ayuda a disipar las pesadillas y a convocar sueños llenos de positividad.