Sobre la reforma laboral del gobierno de Milei: "El despido debe ser un riesgo previsible"

El presidente de la Federación Argentina de Empleo (FAE) y abogado laboralista, Oscar Silvero, aseguró que la modernización de las normas laborales es urgente para facilitar la contratación, especialmente de los sectores más vulnerables, y dar mayor previsibilidad al sistema.
“Cualquier reforma debería apuntar a tres ejes centrales: facilitar la inserción laboral de los sectores más vulnerables, actualizar las normativas a las realidades productivas actuales y generar previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores”, afirmó en una entrevista con el diario "Ámbito".
Silvero señaló que el gobierno de Javier Milei trabaja en una propuesta integral de reforma laboral y advirtió que es necesario esperar el texto oficial. Sin embargo, dejó en claro que el marco regulatorio vigente quedó desfasado. “Más que hablar de reforma, prefiero el concepto de modernización permanente. Pretender que una ley escrita hace décadas siga aplicando al detalle en 2025 es simplemente irreal”, sostuvo.
El titular de la FAE planteó cuatro prioridades: mejorar la empleabilidad de los grupos más afectados, desarrollar un sistema público-privado de capacitación continua, alinear las normativas con el funcionamiento real del mercado y fortalecer el rol de las agencias de empleo. “No alcanza con la formación inicial; necesitamos entrenar y reentrenar constantemente en habilidades que el mercado realmente demanda”, remarcó.
También se manifestó a favor de avanzar hacia esquemas más flexibles de negociación. “Estoy plenamente a favor de la negociación por empresa”, afirmó. Según explicó, ese esquema permite acuerdos más realistas: “Una PyME de 20 empleados no tiene la misma capacidad de pago que una multinacional de 2.000 trabajadores, aunque ambas estén en el mismo rubro”. Esta iniciativa, contrariamente, quitará fuerza de negociación de los trabajadores frente a los empresarios, subrayaron otros especialistas y en el sector gremial.
Consultado sobre la informalidad, la describió como un fenómeno complejo: “La informalidad es un problema multicausal que no tiene una sola explicación”. Entre los factores mencionó el diseño de ciertos programas sociales, el costo laboral y la propia estructura económica. No hizo referencia a la política empresarial argentina.
Con relación al impacto tecnológico, consideró que la inteligencia artificial no destruirá empleos completos, pero sí tareas específicas. “La IA reemplaza tareas, no personas. Habrá que reconvertir trabajadores”, afirmó. Por eso recomendó a los jóvenes “capacitarse, armar redes, usar IA y no frustrarse”.
Respecto del empleo, señaló que la situación es frágil: “El empleo formal está estable, con tendencia a la baja”. Y agregó que existe un “desempleo estructural disfrazado de changas o ingresos insuficientes”. Sobre la contratación temporaria, aclaró: “El miedo genera menos contratación, no más contratación temporal”.
Silvero insistió en la necesidad de reglas claras para la finalización de la relación laboral: “El despido debe ser un riesgo previsible. Criterios judiciales uniformes y predecibles serían clave”.