Sobre la reforma laboral del gobierno de Milei: "El despido debe ser un riesgo previsible"

También se manifestó a favor de avanzar hacia esquemas más flexibles de negociación. “Estoy plenamente a favor de la negociación por empresa”, afirmó. Según explicó, ese esquema permite acuerdos más realistas: “Una PyME de 20 empleados no tiene la misma capacidad de pago que una multinacional de 2.000 trabajadores, aunque ambas estén en el mismo rubro”. Esta iniciativa, contrariamente, quitará fuerza de negociación de los trabajadores frente a los empresarios, subrayaron otros especialistas y en el sector gremial.