Reforma electoral: ACDE advirtió que será un "maquillaje" y pidió suspender el debate legislativo

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) de Tucumán emitió un contundente comunicado en el que manifiesta su "gran preocupación" ante el inminente tratamiento de la reforma del sistema electoral en la Legislatura provincial, previsto para el próximo 18 de diciembre. Bajo el título “Ni Cambio, ni reforma del sistema Electoral”, la entidad empresarial denunció que el oficialismo y la oposición habrían pactado mantener el actual esquema de votación con "pequeños retoques", incumpliendo las promesas de eliminar los acoples.