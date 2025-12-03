Reforma electoral: ACDE advirtió que será un "maquillaje" y pidió suspender el debate legislativo

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) de Tucumán emitió un contundente comunicado en el que manifiesta su "gran preocupación" ante el inminente tratamiento de la reforma del sistema electoral en la Legislatura provincial, previsto para el próximo 18 de diciembre. Bajo el título “Ni Cambio, ni reforma del sistema Electoral”, la entidad empresarial denunció que el oficialismo y la oposición habrían pactado mantener el actual esquema de votación con "pequeños retoques", incumpliendo las promesas de eliminar los acoples.
Según advirtieron desde ACDE, la información que circula indica que existe un consenso entre varios miembros de la Cámara, incluido su presidente, para que "todo siga igual". La organización recordó las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo -publicadas el pasado 18 de enero de 2025- en las que aseguraba que el polémico sistema de acoples sería eliminado.
"Todo lo que dijo el gobernador quedó en la nada", sentenciaron desde la entidad, al acusar a gran parte de los 49 legisladores de actuar como una "verdadera casta" cuyo único objetivo es "perpetuarse en la vida política de la provincia".
Críticas al sistema actual y el rechazo a la Boleta Única
El comunicado fue lapidario con el régimen electoral vigente en Tucumán, calificándolo de "caro, engorroso, clientelar, poco transparente y contrario al medio ambiente", además de señalar su falta de representatividad real.
ACDE lamentó que la Legislatura haya desestimado la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que ya fue utilizado con éxito en las elecciones nacionales recientes y que demostró ser "mucho más eficiente". Además criticaron la claudicación respecto a la Boleta Electrónica, otra alternativa que quedó descartada.
Pedido de prórroga y llamado al debate público
Ante la posibilidad de que la reforma se apruebe en dos semanas a espaldas de la ciudadanía, la organización solicitó formalmente que se prorrogue el tratamiento del tema para el próximo año.
"Consideramos que la Legislatura, erróneamente, decidiría nuestros destinos y nuestra forma de votar en el futuro sin un amplio debate público", expresaron. La propuesta de ACDE es abrir el juego a la sociedad mediante reuniones con especialistas, el análisis de sistemas exitosos en otras provincias e incluso la realización de un referéndum para conocer la opinión de los votantes.
Transparencia y Ética Pública
El reclamo empresarial no se limitó a lo electoral. También exigieron la sanción de una Ley de Información Pública, al recordar que Tucumán es una de las tres únicas provincias del país que aún no cuenta con esta normativa. A su vez, pidieron una Ley de Ética Pública que prohíba el nepotismo y la sucesión de cargos entre parientes.
"Si no se abriera el debate será que no quieren hacerlo", concluyó el texto, al advertir que aprobar la ley tal como está planteada sería legislar "en desmedro de un pueblo que se cansó de estos privilegios". Para ACDE, solo un sistema superador y consensuado permitirá recuperar la confianza en una política que, con estas acciones, vuelve a ser "denostada".