Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”
El Daily Mail publicó nuevos datos sobre la salud de Michael Schumacher y desmintió rumores que circularon en los últimos años. Qué se sabe sobre su estado actual, qué versiones fueron descartadas y por qué su entorno mantiene un fuerte hermetismo.
Desde el grave accidente que sufrió mientras esquiaba en los Alpes franceses en 2013, la salud de Michael Schumacher quedó envuelta en un hermetismo casi absoluto. La decisión de su familia de resguardar su intimidad redujo al mínimo la información oficial disponible, lo que dio lugar a una multiplicación de versiones no confirmadas y falsos rumores que circularon tanto en medios como en redes sociales.
En ese contexto, en las últimas semanas surgieron nuevas revelaciones que vuelven a poner el foco en su estado actual. Qué se sabe realmente sobre su salud, cuáles son los datos confirmados, qué informaciones son falsas y cómo opera el círculo íntimo que protege su privacidad, en una historia marcada por el respeto, el hermetismo y la desinformación.
Nuevas revelaciones sobre la salud de Michael Schumacher: aseguran que no está postrado en cama
En las últimas horas, el diario británico Daily Mail difundió un extenso informe en el que abordó distintos aspectos de la vida actual de Michael Schumacher y desmintió versiones que circularon recientemente. El artículo, firmado por el periodista Jonathan McEvoy, expone las dificultades que enfrenta cualquier intento por acceder a información sobre el ex piloto, quien cumplió 57 años semanas atrás, y señala que el autor pudo conocer algunos datos sobre su estado de salud.
Según explicó McEvoy, tras mantener “largas conversaciones con varias fuentes bien informadas”, Schumacher “no está postrado en cama”, lo que definió como “el informe médico más positivo que nuestra investigación puede revelar”. De acuerdo con el periodista, Michael “no puede caminar”, pero es trasladado en silla de ruedas por la mansión por enfermeras y terapeutas que integran un equipo médico que lo asiste las 24 horas.
En ese marco, el medio británico también desmintió uno de los rumores más difundidos en el último tiempo: la supuesta presencia de Schumacher en la boda de su hija Gina con Iain Bethke, celebrada en septiembre de 2024. “Parece ser que Schumacher no asistió a la boda de Gina. Una vez más, se respetó su privacidad”, señalaron.
La salud de Michael Schumacher: el entorno niega rumores y mantiene el silencio oficial
Pese a los intentos por corroborar algunos datos con Sabine Kehm, portavoz de la familia Schumacher, la representante “rechazó aportar información actualizada”, manteniendo la histórica reserva del entorno sobre la situación del ex piloto.
Asimismo, se desmintió otro “rumor” que señalaba que Schumacher sufría el síndrome de enclaustramiento, definido como una “afección neurológica en la que la persona está plenamente consciente de lo que sucede a su alrededor, pero es incapaz de responder”. Según indicaron “varias fuentes”, esas versiones son “inexactas”.
“No es posible saber con certeza si comprende todo, porque no puede comunicarlo. La impresión es que entiende algunas de las cosas que ocurren a su alrededor, aunque probablemente no todas”, fue la declaración atribuida por el periodista a alguien del círculo cercano, quien brindó su testimonio “bajo promesa de anonimato”.