Secciones
SociedadActualidad

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

El Gobierno confirmó que el calendario de pagos de febrero para jubilados presentará ajustes puntuales.

Jubilados y pensionados: se conoció el cronograma de pago de 2026. Jubilados y pensionados: se conoció el cronograma de pago de 2026. Foto: 0221
Hace 2 Hs

Febrero llega con una modificación que impacta de forma directa en el calendario de pagos de los jubilados de la Anses. A diferencia de otros meses, el cronograma presentará ajustes en determinadas fechas como consecuencia de los feriados nacionales por Carnaval, lo que obliga a reorganizar el esquema habitual de cobro según la terminación del DNI.

Estos cambios no afectan los montos ni los derechos adquiridos, pero sí pueden generar dudas entre los beneficiarios que esperan cobrar en días puntuales. Por ese motivo, la Anses dispuso un reordenamiento específico del calendario, que fue avalado por el Ejecutivo y confirmado de manera oficial por el presidente Javier Milei.

Cambia el calendario de febrero para los jubilados: qué se modifica

La modificación prevista para febrero responde exclusivamente a los feriados de Carnaval, que si bien se ubican a comienzos de marzo, impactan en la operatoria bancaria y administrativa de los últimos días del cronograma previsional. En ese contexto, algunos pagos se adelantan y otros se reprograman, especialmente en el tramo final del calendario correspondiente a quienes perciben haberes superiores al mínimo.

Los jubilados que cobran la jubilación mínima mantendrán el inicio del calendario sin cambios significativos. En cambio, quienes perciben ingresos por encima del haber mínimo podrían ver alterada su fecha habitual de cobro. Si bien se respeta el orden por terminación de DNI, las fechas puntuales se ajustan para evitar que coincidan con jornadas no laborables.

Qué jubilados deben prestar atención al nuevo cronograma

El nuevo esquema de pagos ya fue oficializado y se aplicará de forma automática. Los haberes se depositarán en las cuentas habituales y no será necesario realizar ningún trámite adicional. Con este ajuste, febrero se presenta como un mes atípico en materia de cobros, atravesado por los feriados y un calendario que no seguirá el esquema habitual para todos los jubilados.

Fechas de cobro para jubilados de la Anses en febrero 2026

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia
1

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
2

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
3

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
4

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia
5

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha
6

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

Más Noticias
Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Combinar vinagre y limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve esta mezcla casera

Combinar vinagre y limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve esta mezcla casera

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría: los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

"Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría": los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

Comentarios