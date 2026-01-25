Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Febrero llega con una modificación que impacta de forma directa en el calendario de pagos de los jubilados de la Anses. A diferencia de otros meses, el cronograma presentará ajustes en determinadas fechas como consecuencia de los feriados nacionales por Carnaval, lo que obliga a reorganizar el esquema habitual de cobro según la terminación del DNI.
Estos cambios no afectan los montos ni los derechos adquiridos, pero sí pueden generar dudas entre los beneficiarios que esperan cobrar en días puntuales. Por ese motivo, la Anses dispuso un reordenamiento específico del calendario, que fue avalado por el Ejecutivo y confirmado de manera oficial por el presidente Javier Milei.
Cambia el calendario de febrero para los jubilados: qué se modifica
La modificación prevista para febrero responde exclusivamente a los feriados de Carnaval, que si bien se ubican a comienzos de marzo, impactan en la operatoria bancaria y administrativa de los últimos días del cronograma previsional. En ese contexto, algunos pagos se adelantan y otros se reprograman, especialmente en el tramo final del calendario correspondiente a quienes perciben haberes superiores al mínimo.
Los jubilados que cobran la jubilación mínima mantendrán el inicio del calendario sin cambios significativos. En cambio, quienes perciben ingresos por encima del haber mínimo podrían ver alterada su fecha habitual de cobro. Si bien se respeta el orden por terminación de DNI, las fechas puntuales se ajustan para evitar que coincidan con jornadas no laborables.
Qué jubilados deben prestar atención al nuevo cronograma
El nuevo esquema de pagos ya fue oficializado y se aplicará de forma automática. Los haberes se depositarán en las cuentas habituales y no será necesario realizar ningún trámite adicional. Con este ajuste, febrero se presenta como un mes atípico en materia de cobros, atravesado por los feriados y un calendario que no seguirá el esquema habitual para todos los jubilados.
Fechas de cobro para jubilados de la Anses en febrero 2026
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero